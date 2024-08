Avaí volta a vencer depois de nove jogos na estreia do técnico Enderson Moreira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 21:32 Para compartilhar:

Depois de nove jogos e quase dois meses, o Avaí fez as pazes com a vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. No confronto que marcou a estreia do técnico Enderson Moreira, o time catarinense venceu o Operário por 1 a 0, pela 20ª rodada, nesta sexta-feira no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

A última vitória tinha acontecido na décima rodada sobre o Guarani por 3 a 2, no dia 14 de junho. O gol da vitória que acabou com o jejum foi marcado pelo zagueiro Tiago Pagnussat, que colocou o Avaí próximo ao G-4 – zona de acesso. Apesar de estar em sétimo com 28 pontos, o Avaí está apenas dois distante do quarto colocado Vila Nova-GO, com 30.

Depois de voltar a vencer na última rodada, o Operário-PR começa o returno com pé esquerdo. Com a derrota, estaciona nos 29 pontos, na oitava colocação.

A partida começou com os dois times apresentando um futebol muito pobre, com o jogo condensado no meio de campo. O panorama seguiu com poucas situações de gol até os 25 minutos. Quando a torcida começou a perder a paciência com a falta de criatividade do time da casa, o Avaí reagiu e passou a atacar o Operário.

Assim, abriu o placar, aos 31. Em cobrança de falta pela direita, a bola sobrou para o zagueiro Tiago Pagnussat que sozinho chutou para o fundo do gol.

Mais tranquilo com a vantagem, o mandante voltou mais ligado do intervalo e quase ampliou logo aos sete. Após cruzamento, o goleiro Rafael Santos, do Operário, saiu para afastar a bola, mas não acertou o soco e a bola passou sozinha para a linha de fundo.

Com mais volume de jogo, o time da casa criou boas chances para marcar o segundo gol. Na primeira, Vagner Love chegou atrasado e por pouco não conseguiu concluir jogada pela esquerda. Aos 31, em jogada de rápido contra-ataque, Garcez chutou certeiro em direção ao gol forçando a defesa de Rafael Santos.

No final, o torcedor que vaiou no começo do jogo, empurrou o Avaí que segurou o resultado e as investidas do Operário.

Na próxima rodada da Série B, o Avaí visita o Santos no sábado (dia 17), às 16h, na Vila Belmiro. O Operário-PR entra em campo antes, na quinta-feira, em Ponta Grossa (PR), às 21h.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 0 OPERÁRIO-PR

AVAÍ – César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Willian Maranhão (Natanael), Zé Ricardo, Pedro Castro e Giovanni (João Paulo); Maurício Garcez e Vágner Love (Cassiano). Técnico: Enderson Moreira.

OPERÁRIO-PR – Rafael Santos; Alemão, Thales Oleques, Willian Machado e Lucas Hipólito (Erik Bessa); Índio (Neto Paraíba), Vinícius Diniz (Marco Antônio) e Dudu Scheit (Felipe Garcia); Felipe Augusto, Maxwell e Daniel Lima (Ronald). Técnico: Rafael Guanaes.

GOL – Tiago Pagnussat, aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marcos Vinícius (Avaí); Alemão e Lucas Hipólito (Operário-PR).

ÁRBITRO – Marcelo De Lima Henrique (CE).

RENDA – R$ 89.855,00.

PÚBLICO – 4.265 pagantes.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).