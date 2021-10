Avaí vence, sobe para o 3º lugar na Série B e praticamente ‘enterra’ as chances de acesso à elite do Cruzeiro Para conseguir subir de divisão, o time mineiro tem de vencer todos os sete jogos restantes e torcer por uma difícil combinação de resultados

O Cruzeiro está praticamente sem chances de acesso ao ser derrotado pelo Avaí por 1 a 0, nesta sexta-feira, 22 de outubro, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Lourenço fez o gol da vitória do clube catarinense no segundo tempo.

Com o resultado, a Raposa segue na 12ª colocação, com 39 pontos, podendo chegar no máximo a 60 se vencer todos os jogos. O Leão chegou aos 53 pontos, subindo para a terceira posição e ficando firme na busca por uma vaga na Série A de 2022.

A partida foi de baixo nível técnico, com o Cruzeiro tendo poucos momentos bons no jogo, mas levando outro gol de jogada aérea, o 20º nesta temporada, dos 47 sofridos.

Para um possível acesso, os clubes à frente do Cruzeiro não podem passar dos 60 pontos (incluindo pelo menos um do G4) e a Raposa vencer seus últimos sete jogos na competição. Porém, levando em conta a performance do time azul, é melhor pensar na Série B de 2022 com calma e planejamento.

Jogo fraco

O Avaí se aproveitou de uma falha costumeira do Cruzeiro, de levar gols pelo alto, com a defesa celeste ficando sem ação na hora de se defender. O Avaí não teve nada de especial para levar os três pontos, porém, conseguiu por a bola na “casinha” e segue muito forte na briga pelo acesso.

Pensar em 2022 com calma

O Cruzeiro tem uma série de coisas a serem feitas. Principalmente se organizar fora de campo, respeitando seus funcionários e elenco, com salários em dia, dentro da realidade do clube. É hora de humildade para trilhar uma volta à elite nacional.

Próximos jogos

A Raposa recebe o Remo na quinta-feira, 28 de outubro, às 21h30, no Mineirão. O Avaí encara o Operário-PR na sexta-feira, 30, às 19h, em Ponta Grossa, no Paraná.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

AVAÍ 1 X 0 CRUZEIRO

Data: 22 de outubro de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, Florianópolis (SC)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Lourenço, aos 11’-2ºT(1-0)

Cartões amarelos: Betão (AVA), Lucas Ventura (CRU)

Cartões vermelhos: não houve

Público e renda: 4.151 torcedores. Total de pagantes: 1.503/Renda não divulgada







AVAÍ (Técnico:Claudinei Oliveira)



Glédson; Edílson (Iury, aos 35’-2ºT), Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva (Márcio Cerrato, aos 25’-2ºT), Lourenço (Valdívia, aos 35’-2ºT) e Jean Cléber; Jadson (Vinicius Leite, aos 9’-2ºT), Copete e Romulo (Getúlio, aos 9’-2ºT).

CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)

​

Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira, Lucas Ventura (Ariel Cabral, aos 17’-2ºT), Flávio, Marco Antônio (Wellington Nem, aos 36’-1ºT), Bruno José, Thiago (Marcelo Moreno, aos 40’-1ºT) e Vitor Leque (Marcinho, aos 18’-2ºT)

