Avaí vence o Botafogo e respira na luta contra o rebaixamento na Série B

Depois de quatro partidas, o Avaí voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense venceu o Botafogo por 1 a 0, neste sábado, na Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto (SP), pela 31.ª rodada e respira na luta contra o rebaixamento.

O gol de Gabriel Poveda, no início do segundo tempo, colocou o Avaí na 15.ª colocação, com 34 pontos, quatro de vantagem em relação ao primeiro time da degola, a Chapecoense, com 30. O Botafogo, que vinha de dois empates consecutivos, estaciona nos 40 pontos, na 12.ª colocação. Os três jogos sem vitória e o péssimo futebol apresentado fizeram o time paulista sair de campo debaixo de vaias.

Apesar de movimentado, o primeiro tempo foi fraco tecnicamente. O visitante foi mais perigoso. No começo do jogo, o Avaí impôs um bom ritmo e criou duas boas chances de gol antes dos dez minutos. A melhor delas, aos 8, Gabriel Poveda aproveitou falha na saída do Botafogo, acionou Waguininho que bateu de primeira no travessão de Matheus Albino.

O Avaí se fechava bem na defesa, anulava as jogadas ofensivas do pouco inspirado Botafogo e apostava nos contra-ataques. Aos 16, teve mais uma chance de abrir o marcador. Waguininho foi acionado pela esquerda, invadiu a área e parou na defesa de Matheus Albino. Foram as únicas oportunidades mais objetivas da etapa.

O Botafogo, sem organização nenhuma, pouco incomodou o gol do Avaí na primeira etapa. A única chance aconteceu aos 33, quando após cobrança de falta pela direita, a bola sobrou para Patrick Brey que após bate e rebate na área, chutou por cima do gol.

Se pouco incomodou no primeiro tempo, o Botafogo chegou com perigo logo aos três minutos, quando após cruzamento da direita, Patrick Brey de peixinho quase marcou. O Avaí, porém, foi mais eficiente e quando criou pela primeira vez no segundo tempo, abriu o marcador. Aos 10, Waguininho cruzou pela direita rasteiro e Gabriel Poveda se antecipou ao goleiro Matheus Albino e a defesa adversária para marcar.

Após o início com boas chances, os dois times pouco produziram depois. O Botafogo pressionou em busca do empate no final, mas esbarrou na falta de organização e de criatividade do seu sistema ofensivo. Nos acréscimos, Edson Cariús deu uma cotovelada em Alan Costa e foi expulso.

Na próxima rodada, a 32.ª da Série B, o Botafogo joga na quarta-feira (11) diante do Vila Nova, às 21h30, em Goiânia (GO). O Avaí entra em campo no domingo (15) diante do Londrina, às 18h30, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 AVAÍ

BOTAFOGO – Matheus Albino; Ericson, Diogo Silva e Marcio Silva (Toró); Thassio (Gustavo Xuxa), Guilherme Mantuan (Ivonei), Carlos Manuel e Patrick Brey; Osman, Lucas Cardoso (Edson Carioca) e Édson Cariús. Técnico: Marcelo Chamusca

AVAÍ – Igor Bohn; Thales Oleques (Igor Inocêncio), Alan Costa, Jonathan Costa (Roberto) e Natanael; Wellington, Rafael Gava e Giovanni (Jean Cléber); Waguininho (Leandro Carvalho), Jean Lucas e Gabriel Poveda (Jael). Técnico: Eduardo Barroca.

GOL – Gabriel Poveda, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Osman (Botafogo); Jael, Jean Lucas e Giovanni (Avaí).

CARTÃO VERMELHO – Edson Cariús (Botafogo)

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS)

RENDA – R$ 33.575,00





PÚBLICO – 2.068 pagantes

LOCAL – Estádio Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto (SP).

