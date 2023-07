Avaí vence Ituano e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 20:17 Compartilhe

No encerramento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, pela 19ª rodada, o Avaí conquistou uma grande vitória atuando fora de casa, em Itu (SP). Neste sábado, no Estádio Novelli Jr, o time catarinense venceu o Ituano por 1 a 0 e ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento. O gol da partida foi marcado por Denilson, ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Avaí chegou a 17 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, porém com um jogo a menos contra o CRB. Já o Ituano ocupa a 14ª colocação, com 20 pontos, a dois da zona de rebaixamento.

A primeira etapa entre Ituano e Avaí foi movimentada. Atuando em casa, o time paulista foi quem começou dando as cartas primeiro, em cabeçada de Hélio Borges, defendido por Igor e em chute de Yann Rolim. Já o Avaí chegou mais perto, em chute de Denilson, que parou em grande defesa de Jefferson Paulino e em chute de Felipinho, que parou no travessão.

O jogo era animado, com as duas equipes ofensivas propondo o jogo e chegando com perigo aos gols adversário, Na reta final, o Avaí armou um lindo contra-ataque e abriu o placar. Denilson recebeu na ponta esquerda, deixou Pacheco no chão e bateu colocado para marcar um belo gol, aos 36 minutos. Após sofrer o gol, o Ituano se lançou ao ataque, mas parou no travessão, sem conseguir evitar a derrota parcial.

Na volta do intervalo, o Ituano seguiu tendo a iniciativa. O time tinha a posse da bola, rondava a área do Avaí, mas tinha extrema dificuldade de penetrar na defesa e finalizar a gol. Já o Avaí voltou com uma postura mais retraída. O time catarinense explorava os espaços para armar os contra golpes, como de Felipinho, que mandou por cima do gol e por pouco não ampliou a vantagem.

Com o passar do tempo, o Avaí se abdicou de jogar. Retrancado, o time catarinense afastava qualquer perigo da área, formando um paredão na frente da área, sem deixar o Ituano finalizar. Na reta final, o Ituano foi para o tudo ou nada. Com praticamente 10 jogadores no campo de ataque, o time paulista rondava a área, porém não traduzia o volume em finalizações, ficando preso no bloqueio do Avaí, que segurou a vitória até o apito final.

Na próxima rodada, no início do returno, o Ituano visita o Ceará, na sexta-feira, às 19 horas, na Arena Castelão. Já o Avaí atua no sábado, às 17 horas, quando recebe o Guarani, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 1 AVAÍ

ITUANO – Jefferson Paulino; Pacheco (Iury), Claudinho, Rafael Pereira (Marcel) e Kauan Richard; José Aldo, Yann Rolim (Eduardo Person) e Rafael Carvalheira (Gabriel Stevanato); Felipe Saraiva, Hélio Borges (Felipe Fonseca) e Brayan. Técnico: Márcio Freitas.

AVAÍ – Igor Bohn; Igor, Roberto, Felipe Silva e Cortez; Wellington, Jean Cléber (Eduardo) e Rafael Gava (Felipe Bastos); Felipinho (Xavier), William Pottker (Felipe Camargo) e Denilson (Patiño). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Denílson, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jean Cléber (Avaí).

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Junior (PR).

RENDA – R$ 22.200,00.

PÚBLICO – 1.240 torcedores.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).





