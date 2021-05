Avaí vence Chapecoense e sai na frente na decisão do Catarinense

O Avaí saiu na frente na decisão do Campeonato Catarinense, após derrotar a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (23) no estádio da Ressacada, no jogo de ida. O título será definido na próxima quarta-feira (26), quando as equipes voltam a se enfrentar, mas agora na Arena Condá. Na decisão, a Chapecoense fica com o título caso haja igualdade na soma dos placares das partidas.

Após um primeiro tempo sem gols, no qual surgiram poucas chances claras, o Avaí abriu o marcador aos 19 minutos, em cobrança de falta do meio-campista Lourenço.

Porém, aos 32, a Chapecoense deixou tudo igual. Após receber passe de Mike, Anderson Leite chutou muito forte para superar o goleiro Gledson.

Mas aos 49, já no último lance da partida, o Leão da Ilha garantiu a vitória de 2 a 1 com Vinícius Leite, que chutou forte para superar Keiller após a defesa da Chapecoense afastar mal.

