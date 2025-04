Avaí vence América-MG por 3 a 0 e assume a liderança provisória da Série B

Em uma partida em que os dois ataques perderam muitas chances de gol, o Avaí foi mais eficiente e venceu o América-MG por 3 a 0 neste sábado, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Com o resultado, o Avaí chegou a 11 pontos, assumiu a liderança provisória da Série B e se manteve invicto na competição. Já o América, com nove pontos, aparece na quinta colocação.

O time catarinense viu o América criar as melhores oportunidades durante boa parte do jogo, mas aproveitou uma saída errada da defesa adversária para abrir o placar com JP, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Avaí sacramentou a vitória no final, com gol aos 41 minutos, de Railan, de falta e de Gaspar, aos 45.

O primeiro tempo foi complicado para o Avaí, que encontrou um adversário bem organizado e teve dificuldades para agredir o América. O time da casa não apresentava um bom futebol, via o adversário melhor em campo e irritava seus torcedores.

Mesmo sem fazer uma grande atuação, devido à pouca criatividade do setor ofensivo, o Avaí abriu o placar mais por conta de uma falha adversária do que por mérito próprio. Aos 32 minutos, JP aproveitou a saída errada da defesa do América, recebeu o passe livre do zagueiro do América e só teve o trabalho de finalizar para o gol.

O gol movimentou a partida. O Avaí quase chegou ao segundo com Cléber, mas Mateus Mendes, salvou o time mineiro. O América respondeu com Miqueias, que finalizou da entrada da área e quase empatou.

O segundo tempo começou movimentado, com os dois times criando chances reais de gol. Assim como no primeiro tempo, o América foi quem esteve mais perto de marcar, criando pelo menos duas grandes oportunidades.

Na primeira, Figueiredo recebeu passe de Stênio e quase abriu o placar. Na sequência, o time mineiro voltou a levar perigo com Willian Bigode, que finalizou; no rebote, Stênio aproveitou, mas Marcos Vinícius salvou em cima da linha.

Pressionado, o Avaí buscava encaixar um contra-ataque. Quando conseguiu, Alef Manga avançou sozinho na direção do gol, mas finalizou em cima do goleiro Mateus Mendes.

O América continuava a produzir oportunidades de gol, mas quando não parava na boa atuação do goleiro Igor Bohn, pecava na finalização de seus atacantes.

Assim como no primeiro tempo, o Avaí foi mais eficiente e marcou o segundo aos 41. Railan cobrou falta com perfeição e marcou um golaço. Deu tempo, aos 45, para Gaspar completar o placar. Ele entrou na área, driblou o zagueiro Lucão na saudade e bateu forte para marcar.

Avaí e América-MG voltam a campo pela sexta rodada da Série B. O Avaí enfrenta o Goiás na segunda-feira (dia 5), às 19h, em Goiânia. Já o América-MG joga no domingo (dia 4), contra o Operário, em Ponta Grossa (PR), às 20h30.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 3 X 0 AMÉRICA-MG

AVAÍ – Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; JP (Pedrão), Zé Ricardo, Quaresma (Gaspar) e Marquinhos Gabriel(Jamerson); Alef Manga (Emerson Ramon) e Cléber (Railan). Técnico: Jair Ventura.

AMÉRICA-MG – Matheus Mendes; Júlio César (Mariano), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miqueias (Elizari), Kauâ Diniz (Barros) e Miguelito; Stênio (Renato Marques), Willian Bigode (Benítez) e Figueiredo. Técnico: Willian Batista.

GOLS – JP, aos 32 minutos do primeiro tempo, Railan, aos 41 e Gaspar, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – JP e Eduardo Brock (Avai); Elizari, Kauâ Diniz, Ricardo Silva, Willian Batista e Marlon (América-MG).

ÁRBITRO – Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA – R$ 183.502,00.

PÚBLICO – 7.319 pagantes.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).