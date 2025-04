Avaí vence Amazonas por 2 a 0 fora de casa e entra no G-4 da Série B

O Avaí venceu o Amazonas por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, em partida válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, realizada na Arena da Amazônia, em Manaus. Alef Manga e JP marcaram os gols do triunfo catarinense.

Com esta vitória, o Avaí chegou aos oito pontos, enquanto o Amazonas manteve o início complicado e segue com apenas um ponto, na zona de rebaixamento.

O Amazonas foi dirigido, de forma interina, por Ibson Silva, uma vez que a diretoria demitiu Eduardo Barros, ex-auxiliar de Fernando Diniz, após a derrota por 3 a 1 para o América-MG, na rodada passada. O ex-centroavante Guilherme Alves, que atuou no Paulistão como técnico do Velo Clube, já foi contratado e deve estrear na próxima rodada.

Empurrado pela torcida, o Amazonas começou pressionando. Logo no início, Alex Sandro cruzou para Henrique Almeida, que levou perigo ao gol de César. Aos três minutos, Henrique finalizou novamente e obrigou o goleiro do Avaí a fazer uma grande defesa.

Mas a resposta do Avaí foi letal. Aos sete minutos, Alef Manga ganhou dos defensores e acertou um chute forte no canto direito de Renan, abrindo o placar. O Amazonas demorou a se reencontrar e só voltou a assustar aos 26 minutos, sem sucesso.

No acréscimo da primeira etapa, aos 48 minutos, o volante Vasquez errou na saída de bola, JP recuperou na entrada da área e finalizou com precisão para ampliar a vantagem do Avaí.

O segundo tempo foi movimentado. Marquinhos Gabriel e Marcos Vinícius, que acertou a trave, quase marcaram o terceiro gol do Leão. Cocote e Luquinhas responderam para o Amazonas, mas não conseguiram furar a defesa adversária.

Aos 31 minutos, Luquinhas foi expulso após falta dura em Gaspar, e o Amazonas perdeu força na tentativa de reação. Com um jogador a mais e o placar favorável, o Avaí controlou o jogo até o fim e garantiu mais três pontos fora de casa, sem sustos.

Na próxima rodada, o Amazonas tenta a recuperação diante do Atlético-GO, no domingo, às 21h, novamente na Arena da Amazônia. O Avaí, por sua vez, recebe o América-MG no sábado (26), às 20h, na Ressacada, em confronto direto entre postulantes ao acesso.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 0 X 2 AVAÍ

AMAZONAS – Renan; Tiago Cametá (William Barbio), Wellington Nascimento (Jackson), Fabiano e Alyson; Larry Vásquez, Linares (Fernando Neto) e Eliton Junior; Luquinhas, Henrique Almeida e Alex Sandro (Rafael Tavares). Técnico: Ibson Silva (interino).

AVAÍ – César; Marcos Vinícius (Railan), Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; JP, João Vitor (Gaspar), Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel (Vagner Love); Cléber (Andrey) e Alef Manga (Amerson Ramon). Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Alef Manga, aos 7, e JP aos, 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alyson e Linares (AMA); Marcos Vinícius e Alef Manga (AVA).

CARTÃO VERMELHO – Luquinhas (AMA).

ÁRBITRO – Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena da Amazônia, em Manaus (AM).