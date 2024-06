Avaí tenta encostar na liderança e Ponte Preta estreia Nelsinho Baptista pela Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/06/2024 - 5:30 Para compartilhar:

A oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro vai ter três jogos neste domingo. Embalado por quatro vitórias seguidas, o Avaí encara o Ituano querendo entrar de vez na briga pela liderança e seguir no G-4. Já a Ponte Preta terá a estreia do experiente técnico Nelsinho Baptista para buscar a reabilitação.

Às 18h30, o Avaí estará no interior de São Paulo para encarar o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O time catarinense tem 13 pontos e está na parte de cima da tabela. Já o Ituano vem de vitória em cima da Ponte Preta, por 2 a 0, mas tenta embalar para sair de perto da zona de rebaixamento. Ao todo, tem seis pontos em sete jogos.

A Ponte Preta, por sua vez, teve uma semana agitada com a saída de João Brigatti e a contratação de Nelsinho Baptista para o cargo de treinador. Sem vencer há quatro jogos e com seis pontos, buscará a reabilitação diante do CRB, em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 18h.

O time alagoano vem logo à frente com oito, mas tem um jogo a menos em relação aos adversários. Neste momento mira a final da Copa do Nordeste, porque já fará o primeiro jogo na próxima quarta-feira, em Fortaleza.

Também às 16h, Chapecoense e Vila Nova se enfrentam na Arena Condá. O time da casa que começou a competição embalado por duas vitórias seguidas, não sabe o que é vencer há cinco jogos e por isso, aparece na parte intermediária da tabela com nove pontos. O rival goiano está de ressaca após perder o título da Copa Verde para o Paysandu e volta a focar na Série B. Tem dez pontos e vem de um jejum de duas partidas.

A rodada será encerrada com dois jogos na segunda-feira e dois na terça. O maior destaque fica para a briga pela liderança entre Santos e América-MG. O time paulista encara o Botafogo-SP em um duelo estadual, enquanto o rival mineiro pega o Paysandu, em Belém (PA).

Confira os jogos da 8ª rodada:

DOMINGO

16h

Ponte Preta x CRB

Chapecoense x Vila Nova

18h30

Ituano x Avaí

SEGUNDA-FEIRA

20h

Santos x Botafogo-SP

21h

Operário-PR x Amazonas

TERÇA-FEIRA

19h

Mirassol x Guarani

21h30

Paysandu x América-MG