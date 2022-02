Avaí segura empate com URT e avança à 2ª fase da Copa do Brasil

Assim como o rival Figueirense, o Avaí também se classificou à segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (22), o Leão da Ilha segurou o 1 a 1 com a URT no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG), beneficiando-se do regulamento da competição, que dá ao time mais bem colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a vantagem do empate em confrontos da primeira fase.

O adversário dos catarinenses na sequência do torneio sairá do duelo entre Ceilândia e Londrina, que jogam na quarta-feira da próxima semana (2), às 15h30 (horário de Brasília), no estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião), em Ceilândia (DF).

Com a classificação, o Avaí amealhou R$ 750 mil de premiação. O clube já tinha recebido R$ 620 mil pela participação na Copa do Brasil, assim como a URT.

O primeiro tempo foi de pressão da URT, que parou duas vezes em defesas de Douglas Friedrich. Aos 24 minutos, o goleiro salvou, no reflexo, a cabeçada de Daniel Passiara. Aos 35, o camisa 1 se esticou para bloquear o chute do também atacante Iago Martins. Atuando no contra-ataque, o Avaí assustou aos 45 minutos, em chute do atacante Muriqui, após desvio no goleiro Gustavo Silva, que foi na trave.

Os mineiros seguiram mais presentes no campo ofensivo na volta do intervalo, mas foram os visitantes que abriram o placar, com Muriqui, aos 24 minutos, em batida da entrada da área. A bola novamente tocou em Gustavo Silva, mas dessa vez parou nas redes. A resposta da URT veio aos 37. O atacante Cebolinha invadiu a área na esquerda, ganhou da marcação e arrematou na saída de Douglas Friedrich.

Nos acréscimos da etapa final, Vinícius Leite, do Avaí, bateu a cabeça após choque com o também meia Gindré, da URT. O jogador saiu do gramado de maca, imobilizado, mas conversando com os socorristas, levado a uma das ambulâncias de prontidão no estádio. Após a paralisação, os anfitriões pressionaram atrás da virada, mas Douglas Friedrich garantiu o empate e a classificação avaiana.

A primeira fase da Copa do Brasil reúne 80 times. Deles, 20 chegarão à terceira fase, onde entram os clubes envolvidos com a Libertadores (América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras) e os campeões da Série B (Botafogo) e das Copas do Nordeste (Bahia) e Verde (Remo) em 2021. Ainda a partir da terceira fase, os confrontos terão jogos de ida e volta.

