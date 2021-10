Avaí perde do vice-lanterna, cai uma posição e fica ameaçado no G-4 da Série B

O Avaí se manteve no G-4, a zona de acesso à primeira divisão, da Série B do Campeonato Brasileiro, mas perdeu a chance de assumir a vice-liderança e ainda caiu uma posição ao perder por 3 a 1 do vice-lanterna Confiança no estádio Batistão, em Aracaju, na noite deste sábado, pela 30.ª rodada. Os donos da casa, que desperdiçaram um pênalti, anotaram os gols com Lohan, Rafael Vila e Neto Berola. Já Rômulo fez o gol dos catarinenses.

A derrota encerrou a invencibilidade do Avaí de cinco jogos e deixou os catarinenses na quarta colocação, com 50 pontos, apenas um a mais do que o quinto colocado. O Confiança, por outro lado, se manteve no 19.º lugar mesmo com a segunda vitória seguida, mas chegou aos 28 pontos, a seis do primeiro adversário fora da zona de rebaixamento.

O Avaí teve mais posse de bola e criou mais chances de gol. O Confiança, no entanto, foi certeiro no primeiro tempo. Lourenço deu o primeiro susto ao bater firme aos 2 minutos. Rafael Santos fez boa defesa. O veterano Jadson arriscou aos 19 minutos e levou perigo. Jean Cléber também tentou no minuto seguinte em contra-ataque, mas errou o alvo.

Aos 23, Edílson tocou para Vinícius Leite, que bateu e exigiu grande defesa de Rafael Santos. O Confiança, mesmo sendo pressionado, manteve a calma. Álvaro bateu de fora da área aos 33 minutos e assustou Glédson. Aos 38, os donos da casa tiveram um pênalti a favor. Lohan deslocou Glédson e abriu o marcador. Esse foi o primeiro gol de Lohan após sete jogos com a camisa do Confiança.

No segundo tempo, o Avaí voltou disposto a empatar. Aos 14 minutos, Copete cruzou na medida e Getúlio cabeceou no canto, mas Rafael Santos fez um milagre. No lance seguinte, Copete voltou a cruzar e, desta vez, Rômulo não desperdiçou e empatou o jogo.

O Confiança não baixou a guarda e foi para cima. Aos 21, a árbitra Edina Alves voltou a consultar o VAR (árbitro de vídeo) e anotou mais um pênalti para o Confiança. Desta vez, porém, Lohan bateu alta demais e a bola explodiu no travessão.

Apesar da penalidade máxima desperdiçada, o Confiança não desistiu. Rafael Vila chegou a balançar as redes, mas a arbitragem deu impedimento. Logo depois, porém, o volante enfim pôde comemorar. Aos 35 minutos, Vila recebeu de Álvaro e venceu Glédson. Antes do apito final, aos 53 minutos, Neto Berola deu números finais ao jogo.

Na 31.ª rodada, o Confiança visitará o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, na sexta-feira (22), às 19 horas. No mesmo dia, às 21h30, o Avaí receberá o Cruzeiro na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA:

CONFIANÇA 3 x 1 AVAÍ

CONFIANÇA – Rafael Santos; Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Madison (Neto Berola), Jhemerson (Rafael Vila), Álvaro, Willians Santana (Vinícius Barba) e Ítalo (Robinho); Lohan (Tiago Reis). Técnico: Luizinho Lopes.

AVAÍ – Glédson; Edílson, Betão, Fágner Alemão e Diego Renan (Felipe Saraiva); Jean Cléber, Lourenço (Marcos Serrato) e Jadson (Valdívia); Vinícius Leite (Getúlio), Copete e Rômulo (Jonathan). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Lohan, aos 38 minutos do primeiro tempo. Rômulo, aos 15, Rafael Vila, aos 35, e Neto Berola, aos 53 minutos do segundo tempo.







CARTÕES AMARELOS – Betão e Jadson (Avaí).

ÁRBITRO – Edina Alves Batista (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Batistão, em Aracaju (SE).

Saiba mais