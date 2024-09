Avaí interrompe reação do Ituano na Série B e volta a sonhar com acesso após desencantar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 23:53 Para compartilhar:

O Avaí fez jus ao fator casa para se reabilitar depois de duas derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro e voltar a encostar na briga pelo G-4 – zona de acesso. Nesta terça-feira, em jogo válido pela 27ª rodada, venceu o Ituano por 2 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O resultado interrompeu a reação do time paulista, que pode voltar à zona de rebaixamento até o fim da rodada.

A vitória fez com que o Avaí subisse para a sexta colocação, com 40 pontos. O Sport, primeiro time dentro do G-4, tem 42, mas ainda joga na rodada. Já o Ituano vive um momento totalmente diferente. Com 28, por enquanto é o 16º colocado, como primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas, caso a Chapecoense ou o CRB vençam, volta ao Z-4 – zona de queda.

O primeiro tempo teve domínio do Avaí, que abriu o placar aos 23 minutos. Marcos Vinícius recebeu na entrada da área, limpou o zagueiro e bateu cruzado, sem chances para Saulo que se esticou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O lance ainda foi revisado pelo VAR por uma possível falta, mas logo foi confirmado.

Os donos da casa seguiram em cima e depois de quase levar o empate em um contra-ataque, em chute de Richard e rebote com Miquéias de calcanhar, marcaram o segundo gol aos 44 minutos. Depois de um bate-rebate na área, Giovanni pegou o rebote e bateu colocado no canto direito do goleiro.

Na volta para o segundo tempo, o Avaí passou a controlar o jogo. Enquanto o Ituano tentava descontar, deixava espaços para os donos da casa que acumularam chances para ampliar.

O Ituano foi valente e aos 25, em um chute de longe de Vinicius Paiva, a bola explodiu no travessão. Já no apagar das luzes, foi a vez de Thonny Anderson tentar descontar para o time paulista, mas apesar de ter limpado dois marcadores, também mandou na trave.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 28.ª rodada da Série B. O Ituano recebe o Coritiba, no estádio Novelli Júnior, no sábado (21), às 18h. Já o Avaí joga no domingo (22), quando visita a Chapecoense, na Arena Condá, às 16h.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 0 ITUANO

AVAÍ – César; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar e Willian Maranhão; Rodrigo Santos (Ronaldo Henrique), Pedro Castro e Giovanni (Andrey); Pedrinho (Garcez), Vagner Love e Hygor (William Pottker). Técnico: Enderson Moreira.

ITUANO – Saulo; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho e Kauan Richard; Rodrigo (Yann Rolim), Miquéias (Álvaro) e José Aldo; Bruno Xavier (Leozinho), Thonny Anderson e Vinícius Paiva (Neto Berola). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – Marcos Vinícius, aos 23, e Giovanni, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pedrinho e Willian Maranhão (Avaí) e Guilherme Mariano (Ituano).

ÁRBITRO – Emerson Souza Silva (BA).

RENDA – R$ 92.934,00.

PÚBLICO – 4.136 torcedores.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).