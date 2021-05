Avaí estreia na Série B respaldado por título estadual, enquanto Remo finda jejum

A rodada de abertura da Série B do Campeonato Brasileiro seguirá no sábado com quatro partidas. Respaldado pelo título catarinense, o Avaí estreará fora de casa contra o Coritiba, enquanto o Remo irá findar um jejum de 14 anos. Todos os jogos seguem sendo realizados com portões fechados por conta da pandemia de covid-19.

Após acabar com o favoritismo da Chapecoense no Estadual, o Avaí chega animado para seu principal objetivo. A caminhada rumo ao acesso começará diante do Coritiba às 18h15, no estádio Couto Pereira. No ano passado, o Avaí ficou no meio da tabela, enquanto o Coritiba foi rebaixado no Brasileirão.

Em Maceió, às 16 horas, o Remo voltará a disputar a Série B, divisão que estava fora desde 2007. O CRB será o adversário inicial dos paraenses. Se o Remo subiu, o CRB acabou na décima posição na Série B de 2020. Neste ano, os alagoanos foram vice-campeões estaduais e os paraenses sequer chegaram à final.

O primeiro jogo, porém, será disputado no Rio, às 11 horas, entre Vasco e Operário. Pela quarta vez na divisão, o Vasco, rebaixado no ano passado, chega animado pelo título da Taça Rio. Já o Operário está na semifinal do Paranaense. Em 2020, o Operário ficou a quatro pontos do acesso.

Às 16h30, em Aracaju, o Cruzeiro enfrentará o Confiança, que foi sua pedra no sapato no ano passado. Os sergipanos venceram em Belo Horizonte (2 a 1) e empataram na capital sergipana (1 a 1). Na classificação final, o Cruzeiro teve 49 pontos, contra 46 do Confiança.

No domingo, a Ponte Preta, sem técnico, estreará contra o novato Brusque. A rodada será encerrada apenas na segunda-feira com Sampaio Corrêa e Goiás. Botafogo, Vasco, Goiás e Coritiba foram rebaixados na Série A, enquanto Vila Nova, Remo, Brusque e Londrina subiram na Série C.

Os 20 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta. Os quatro melhores colocados conquistarão o acesso à Série A. O líder será campeão. Já os quatro últimos serão rebaixados à Série C.

CONFIRA OS JOGOS DA 1ª RODADA DA SÉRIE B:

SÁBADO

11 horas

Vasco x Operário

16 horas

CRB x Remo

16h30

Confiança x Cruzeiro

18h15

Coritiba x Avaí

DOMINGO

11 horas

Brusque x Ponte Preta

SEGUNDA-FEIRA

20 horas

Sampaio Corrêa x Goiás

