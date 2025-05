Avaí empata com Atlético-GO, perde chance de liderar Série B e é vaiado pela torcida

Avaí e Atlético-GO fizeram um duelo movimentado, especialmente no primeiro tempo, mas não conseguiram tirar o zero do placar na tarde deste sábado, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Vindo de derrota por 2 a 1 para o Goiás fora de casa, o Avaí desperdiçou a chance de reassumir provisoriamente a liderança da competição e saiu de campo vaiado pela torcida. Com o empate, o time catarinense chegou aos 12 pontos e ocupa a terceira colocação.

Do outro lado, o Atlético-GO ampliou sua sequência invicta para quatro jogos, mas ainda está distante do G-4, a zona de acesso à primeira divisão. Com dez pontos, o clube goiano aparece na 10ª posição e pode perder algumas colocações até o fim da rodada.

Faltaram os gols, mas não faltou movimentação no primeiro tempo. A partida foi equilibrada, com boas chances para os dois lados. O Atlético-GO começou melhor e teve mais presença ofensiva nos primeiros 20 minutos, enquanto o Avaí reagiu na reta final e chegou a desperdiçar duas boas oportunidades.

A atuação discreta de JP no início dificultou a construção das jogadas ofensivas do time catarinense. Do outro lado, o Atlético se mostrava sólido na defesa e mais eficiente no ataque. A melhor chance veio logo após escanteio cobrado por Raí Ramos, quando Andrey salvou em cima da linha e evitou o gol dos goianos.

A torcida do Avaí, que já ensaiava vaias, se irritou ainda mais aos 21 minutos. Alef Manga, alvo de protestos antes mesmo do apito inicial, perdeu uma chance clara de frente para o gol, após boa jogada de Cléber. O lance, porém, serviu de combustível para o Avaí, que cresceu na partida. Marquinhos Gabriel acertou a trave em chute de fora da área, e João Vitor obrigou Anderson a fazer boa defesa pouco depois.

O Avaí voltou para a segunda etapa demonstrando nervosismo e logo viu o Atlético-GO assumir o controle da partida. As vaias da torcida, que já ecoavam no primeiro tempo, se intensificaram mesmo nos primeiros minutos após o intervalo.

Embora com menos chances claras de gol, o jogo ficou mais aberto no segundo tempo. O time catarinense passou a pressionar com mais intensidade à medida que o tempo avançava, enquanto o Atlético, bem organizado na defesa, apostava nos contra-ataques.

Na reta final, o Avaí ainda esboçou uma reação e chegou a empolgar a torcida em alguns momentos, mas esbarrou na falta de objetividade e no goleiro Anderson que salvou o time goiano por duas vezes. Uma delas em uma bicicleta de Gaspar. Sem efetividade no ataque, o placar permaneceu zerado.

Pela oitava rodada da Série B, o Avaí enfrenta a Ferroviária na quinta-feira (15), às 21h35, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Já o Atlético-GO volta a campo no domingo (18), quando recebe o Remo no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 X 0 ATLÉTICO-GO

AVAÍ – Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Andrey; Zé Ricardo, João Vitor (Thayllon), JP (Gaspar) e Marquinhos Gabriel; Cléber (Mendes) e Alef Manga (Hygor). Técnico: Jair Ventura.

ATLÉTICO-GO – Anderson; Raí Ramos, Matheus Felipe, Alix Vinícius e Conrado (Eron); Luizão, Willian Maranhão (Léo Naldi), Rhaldney e Robert (Kauan); William Pottker (Alejo Cruz) e Sandro Lima (Federico Martínez). Técnico: Cláudio Tencati.

CARTÕES AMARELOS – Marquinhos Gabriel, Alef Manga e João Vitor (Avaí); Alejo Cruz, Cláudio Tencati e William Pottker (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

RENDA – R$ 179.616,00.

PÚBLICO – 8.601 torcedores.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).