Avaí empata com a URT, mas avança para a próxima fase da Copa do Brasil

Em confronto realizado na noite desta terça-feira, URT e Avaí mediram forças no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, pela primeira fase da Copa do Brasil. Apesar da insistência por parte dos visitantes, o placar no primeiro tempo acabou não sofrendo alterações. Já na segunda etapa, o Leão até chegou a sair na frente, com o Trovão Azul conseguindo empatar na reta final, mas a reação de nada adiantou, fazendo com que os catarinenses avançassem na competição com o placar de 1 a 1.

Com isso, o time comandado por Eduardo Barroca agora mira a próxima fase. Entretanto, terá que esperar seu adversário que sairá da partida entre Ceilândia e Londrina.

URT VAI PRA CIMA NO INÍCIO



Fazendo valer o fator casa, a URT, sabendo da necessidade da vitória no duelo único, não quis saber de perder tempo e foi pra cima do Avaí. Apesar de ficar com mais posse de bola nos primeiros 10 minutos, apostava na velocidade de seus jogadores, porém sem conseguir assustar o goleiro Douglas que pouco teve trabalho.

Na sequência, o panorama em campo foi mudando com o Avaí tranquilizando as coisas. Até meados dos 20 minutos, a equipe de Barroca passou a equilibrar as coisas, conseguindo até chegar com certa frequência em seu campo de ataque, porém, assim como foi com o adversário, também não chegou a oferecer perigo a Gustavo.

LÁ E CÁ

Com o tempo correndo, o duelo nitidamente ficou equilibrado até o final da etapa. Entretanto, o Trovão Azul era quem criava mais fazendo com que Douglas mostrasse serviço como em lances no chute de Iago Martins, espalmando para a linha de fundo, e já nos últimos minutos, aos 45, foi a vez dos visitantes finalizar com perigo no chute de Muriqui, que acabou pegando na trave.

LEÃO VOLTA MELHOR PARA A SEGUNDA ETAPA E ABRE A CONTAGEM

Adotando uma postura ofensiva no início do segundo tempo, com a substituição de Lourenço no lugar de Rômulo, o Avaí não quis saber de sofrer pressão por parte dos mandantes. Mesmo com o treinador da equipe de Minas também alterando seu esquema tático ao colocar Cebolinha no lugar de Frank, pressionou buscando seu gol tendo boas chances com Muriqui e Bruno Cortez, porém ambas sem sucesso.

Aos poucos, a URT foi tentando equilibrar as coisas, porém acabou esbarrando na noite inspirada do goleiro Douglas que evitava as investidas. Após novas alterações de ambos os lados, o clube de Florianópolis, aos 24 minutos, finalmente aliviou a situação abrindo o marcador com Muriqui, aproveitando rebote após a primeira tentativa. 1 a 0 no Zama Maciel.

URT EMPATA E COLOCA FOGO NO JOGO

Mesmo atrás no marcador, a torcida do Trovão Azul não desanimou e seguiu apoiando o time em campo. Percebendo a atmosfera, Eduardo Barroca então recuou para seus suplentes, porém viu o adversário voltar a crescer no jogo Até que aos 37 minutos, Cebolinha, após ganhar da marcação, mandou uma bomba sem chances para o camisa 1. Tudo igual em Patos de Minas.

Já nos momento finais, praticamente nos acréscimos, Gindré acabou se chocando com Vinícius Leite no alto, deixando todos apreensivos no estádio. Recebendo o atendimento médico inicial, o jogador saiu de campo de Ambulância deixando o jogo paralisado por alguns minutos. Passado o susto, a arbitragem deu sequência ao confronto. Porém, mesmo com mais um tempo no relógio, a URT, apesar de pressionar até o fim, não teve sucesso nas investidas, decretando assim sua eliminação, além de ver os atletas rivais exaltarem sua vaga garantida na próxima fase.

FICHA TÉCNICA

URT 1×1 AVAÍ



Data e horário: 22/02/2022, às 19h (de Brasília)

​Local: Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Christian Passos Sorence (GO) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO)

Cartões Amarelos: Iago Martins, 11’/1ºT; Nininho, 19’/1ºT; Morato, 35’/1ºT; Bruno Silva, 16’/2ºT; Vladimir, 27’/2ºT; Vinícius Leite, 43’/2ºT; Douglas Friedrich, 52’/2ºT

Gols: Muriqui, 24’/2ºT (1-0); Cebolinha, 37’/2ºT (1-1)

URT: Gustavo; Nininho, Breno Calixto, Yan e Magdiel; Derlan (Matheus Rebé, aos 39’/2ºT), Bruno Camilo (Felipe Sousa, 30’/2ºT) e Peixoto; Frank (Cebolinha, no intervalo), Iago Martins (Gindré, aos 10’/2ºT) e Passira.

(Técnico: Paulo César Catanoce)

AVAÍ: Douglas Friedrich; Matheus Ribeiro, Alemão, Artur Chaves e Cortez; Jean Cleber, Bruno Silva (Lipe, 35’/2ºT), Morato (Vinícius Leite, aos 16’/2ºT), Copete (Quirino, aos 34’/2ºT) e Muriqui (Eduardo, aos 29’/2ºT); Rômulo (Lourenço, no intervalo).

(Técnico: Eduardo Barroca)

