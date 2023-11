Avaí e Ituano se despedem da temporada com empate melancólido e sem gols na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2023 - 20:03 Para compartilhar:

Desmotivados por não terem mais nenhum objetivo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, Avaí e Ituano se despediram na temporada com um melancólico empate sem gols, na Ressacada, neste sábado, pela 38ª rodada.

Ambos ficaram até as últimas rodadas ameaçados de queda para a Série C e se deram por satisfeitos de terem garantido presença na Série B em 2024. Na tabela de classificação o Avaí atingiu 44 pontos, no 13º lugar, uma posição acima do Ituano, com 42, em 14º.

Aliviados por não estarem mais ameaçados pelo rebaixamento, os dois times fizeram um jogo aberto, mesmo em ritmo mais lento, tranquilo. Tanto que ambos criaram chances para abrir o placar no primeiro tempo, que terminou sem gols. Do lado catarinense, Jean Lucas e Felipinho quase marcaram, enquanto do lado paulista Eduardo Person e Felipe Saraiva finalizaram bem e exigiram boas defesas do goleiro Igor Bohn.

O segundo tempo seguiu sendo disputado em ritmo de jogo-treino. As chances de gols rarearam pelo próprio desinteresse dos jogadores em campo. O técnico Eduardo Barroca só fez duas substituições no Avaí, enquanto de outro lado, Marcinho Freitas usou todas as cinco trocas possíveis.

Mesmo com todo desinteresse, quase quatro mil torcedores foram ao estádio e no final, com razão, vaiaram a pouca disposição dos dois times. Ambos ficaram devendo futebol para suas torcidas nesta temporada.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 0 ITUANO

AVAÍ – Igor Bohn; Thales Oleques, Douglas, Alan Costa e Bruno Cortez; Jean Cléber, Rafael Gava e Andrey (Gustavo Modesto); Gabriel Poveda, Jean Lucas e Felipinho (Igor Inocêncio). Técnico: Eduardo Barroca.

ITUANO – Jeferson Paulino; Iury, Claudinho, Marcel e Mário Sérgio; José Aldo (Pacheco), Yann Rolim e Eduardo Person (Thiaguinho); Wesley (Felipe Fonseca), Matheus Cadorini (Viniegra) e Felipe Saraiva (Davi Araújo). Técnico: Marcinho Freitas.

CARTÕES AMARELOS – Jean Cléber (Avaí); Claudinho, Yann Rolim e José Aldo (Ituano).

ÁRBITRO – Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE).

RENDA – R$ 58.270,00.

PÚBLICO – 3.827 presentes.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

