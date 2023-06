Avaí e Botafogo-SP empatam em SC e ampliam jejum de vitórias na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2023 - 17:52 Compartilhe

Avaí e Botafogo-SP não conseguiram encerrar a sequência sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, os times se enfrentaram na Ressacada, em Florianópolis, pela 12ª rodada, e empataram por 1 a 1. Tárik, contra, abriu o placar para os catarinenses, mas Salatiel anotou para os paulistas.

Com o resultado, o Avaí tem nove pontos, dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar. Assim, está sem vencer há seis jogos, sendo três empates e três derrotas. A última vitória foi há um mês, em 12 de maio, quando goleou a Chapecoense por 4 a 1.

Já o Botafogo chegou a 18 pontos, em nono lugar. Este é o quarto jogo sem vencer do time paulista, sendo três empates e uma derrota. O último resultado positivo foi no dia 23 de maio, quando fez 1 a 0 no Mirassol.

O Avaí começou o jogo buscando o ataque, mas não conseguiu finalizar nas primeiras tentativas. O gol, entretanto, não demorou a sair. Natanael roubou a bola na esquerda e deu lindo passe para Patiño, que chegou à linha de fundo e tocou rasteiro na pequena área. Gustavo Modesto não conseguiu finalizar bem, mas Tarik mandou contra, abrindo o placar aos dez minutos.

O Avaí seguiu melhor no primeiro tempo, com chegadas perigosas e escanteios, mas sem finalizações para o gol. O Botafogo recuou, focou na marcação e não conseguiu encaixar contra-ataques.

No segundo tempo, o Botafogo até tentou responder, mas o chute de Patrick Brey foi travado no momento certo. O Avaí também teve dificuldade e, quando Eduardo deu bom passe para Gustavo Modesto, a defesa cortou.

Aos 24, porém, o Botafogo conseguiu completar o ataque e empatou a partida. Alexander fez boa defesa após a bola ficar viva na área, mas Salatiel estava atento ao rebote e completou para o gol.

O gol motivou o time paulista, que chegou com perigo duas vezes com Patrick Brey, que ficou com rebote, mas chutou por cima ambas as vezes. Apesar da pressão no fim, o Botafogo não conseguiu a virada.

Agora os times terão a semana livre para trabalhar, pois só voltam a campo pela 13ª rodada no próximo sábado. Às 11h, o Botafogo receberá o Vila Nova, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Mais tarde, às 16h, o Avaí vai jogar diante do Londrina, novamente na Ressacada.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 1 BOTAFOGO-SP

AVAÍ – Alexander; Igor, Roberto, Felipe Silva e Natanael; Jean Cléber (Felipinho), Giva Santos (Xavier) e Eduardo; Waguininho (Vitinho), Gustavo Modesto (Dentinho) e Patiño (Gustavo Santos). Técnico: Gustavo Morínigo.

BOTAFOGO-SP – Victor Souza; Vidal, Diogo Silva, Marcio Silva e Patrick Brey; Guilherme Madruga, Tárik (Edson Carioca), Carlos Manuel (Tomás Andrade), Osman e Luiz Henrique (Mantuan); Salatiel (Jean). Técnico: Adilson Batista.

GOLS – Gustavo Modesto, aos 9 minutos do primeiro tempo. Salatiel, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jean Cléber, Eduardo, Dentinho e Gustavo Morínigo (Avaí); Guilherme Madruga, Osman, Luiz Henrique e Salatiel (Botafogo).

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

RENDA – Não disponível.





PÚBLICO – 4.301 torcedores.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

