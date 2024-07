Avaí e Botafogo-SP, com objetivos opostos, jogam pela reabilitação na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 4:00 Para compartilhar:

Apenas uma partida irá fechar as disputas da 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira. Vindos de longos jejuns sem vitórias, Avaí e Botafogo-SP se encontram no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), às 21h, em busca da reabilitação. Os donos da casa tentam voltar a encostar no G-4, zona de acesso, enquanto os paulistas querem sair da zona de rebaixamento.

O Avaí, que já integrou a zona de acesso por várias rodadas, vive um momento de instabilidade e sem vencer há sete jogos aparece na 11ª colocação com 24 pontos. O América-MG, primeiro time dentro do G-4, tem 29. Na rodada passada, o time catarinense ficou no 0 a 0 contra o Mirassol, no interior paulista.

Já o Botafogo-SP não sabe o que é vencer há seis jogos e amarga a 17ª colocação na tabela com 18 pontos, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Mas, se vencer, pode ultrapassar a Chapecoense, que tem 19 e já jogou na rodada, e enfim sair dos últimos lugares.