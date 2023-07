Avaí desencanta, faz 2 a 0 no Sampaio Corrêa e encerra jejum de 11 jogos na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 23:52 Compartilhe

Depois de 11 jogos, o Avaí finalmente encerrou seu jejum na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, recebeu o Sampaio Corrêa na Ressacada, em Florianópolis (SC), e venceu por 2 a 0, com gols de Denilson e Felipinho. A partida foi válida pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno.

A última vitória do Avaí tinha sido em 6 de maio, quando fez 1 a 0 no Tombense, fora de casa. Dentro de casa, o jejum era ainda maior, pois superou o Mirassol, também por 1 a 0, em 22 de abril, ainda pela segunda rodada.

Apesar da importância do resultado, o Avaí segue em situação delicada. O time chegou a 14 pontos, mas está na 19ª e penúltima colocação. A diferença para o Tombense, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º, é de quatro pontos. O Sampaio Corrêa aparece em 15º com os mesmos 20 pontos.

O gol que deixou o Avaí em vantagem não demorou para sair. Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, Wellington deu excelente passe para Rafael Gava na esquerda da grande área. Perto da linha de fundo, ele cruzou para a pequena área e Denilson apareceu para completar e fazer seu primeiro gol em seu retorno ao Avaí. Ele havia defendido o clube em 2017 e fez sua segunda partida nesta volta.

Sabendo da importância do resultado, o Avaí não se acomodou e continuou buscando o gol. Teve boas chegadas em finalizações de Felipinho e do próprio Denilson. O Sampaio, acanhado, só respondeu com Robinho, em chute que passou perto da trave, mas para fora.

Na volta para o segundo tempo, a situação do Avaí ficou ainda melhor. Aos dois minutos, Jean Cléber tocou para Felipinho, que disparou e invadiu a área pela esquerda. Mesmo escorregando, ele conseguiu finalizar e ainda contou com falha do goleiro Luiz Daniel.

Em outro lance, porém, o goleiro salvou o que seria o terceiro gol, em chute de William Pottker. O Sampaio Corrêa assustou quando Vinícius Alves sairia em boa condição, mas o goleiro Igor Bohn saiu do gol e fez a defesa. Com as mudanças, o Avaí conseguiu manter o ritmo na marcação e confirmou a vitória após 11 jogos.

Os times voltam a campo já no próximo final de semana pela 19ª rodada, que fecha o primeiro turno. No sábado, às 18h, o Avaí visita o Ituano no Novelli Júnior, em Itu (SP). No domingo, às 18h, é a vez do Sampaio Corrêa receber o Sport no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA

AVAÍ – Igor Bohn; Igor, Roberto, Felipe Silva e Bruno Cortez; Wellington (Xavier), Jean Cléber (Fellipe Bastos) e Rafael Gava; William Pottker (Thales Oleques), Denilson (Patiño) e Felipinho (Waguininho). Técnico: Eduardo Barroca.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateus Pivô (Samuel Santos), Gustavo Henrique, Joécio e Vitinho; Jhony Douglas (Mikael), Ferreira, Maurício (Vinícius Alves) e Robinho; Marcinho (Neto Paraíba) e Ytalo (Emerson Carioca). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS – Denilson, aos 12 minutos do primeiro tempo. Felipinho, aos dois minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Igor, Bruno Cortez, Jean Cléber e Fellipe Bastos (Avaí). Robinho (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP)

RENDA – R$ 120.990,00.

PÚBLICO – 6.498 presentes.





LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

