Avaí busca virada contra o Coritiba e entra no G4 do Brasileirão

Na noite desta segunda-feira (9), o Avaí recebeu o Coritiba e conquistou mais uma vitória no Brasileirão, dessa vez de virada. Já no segundo tempo, Igor Paixão abriu o placar para os visitantes, mas Bissoli e Muriqui, ambos de pênalti, deram a vitória aos donos da casa. Com o resultado, o Leão da Ilha chegou aos 10 pontos e fechou a quinta rodada da competição no 3° lugar. Enquanto isso, o Coxa segue com sete, ficando na 10ª colocação

Agora, as duas equipes voltam a campo por torneios diferentes. Na quinta-feira (12), o Coritiba visita o Santos, às 21h30, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Avaí só volta a jogar no domingo (15), às 18h, em casa, contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

MURALHA TRABALHA

O começo do jogo foi de susto para o Avaí. Logo nos primeiros minutos, Léo Gamalho teve chance clara de colocar o Coritiba na frente, mas parou em defesa de Douglas Friedrich.

Entretanto, depois do susto inicial, o Avaí se tornou dono da partida. Dominando a posse de bola, as chances não demoraram a aparecer. Alex Muralha foi bastante acionado e impediu que os visitantes saíssem atrás no placar, levando o 0 a 0 para o intervalo

SAIU ATRÁS, MAS VIROU

A bola mal voltou a rolar na Ressacada para o segundo tempo e o Coritiba conseguiu largar na frente. Se apresentando no ataque, Egídio finalizou e Douglas espalmou. No rebote, Igor Paixão não teve dificuldades e abriu o placar para os visitantes. O atacante ainda teve outra chance ao longo da etapa, mas não aproveitou

Sem conseguir criar muito perigo com a bola rolando, o Avaí contou com dois pênaltis para virar o jogo. No primeiro, Muriqui foi derrubado por Egídio e, na cobrança, Bissoli deixou tudo igual. Minutos depois, os papéis se inverteram. A arbitragem pegou penalidade de Henrique em Bissoli. Muriqui deslocou Muralha e fez o segundo. Nos minutos finais, o Coritiba pressionou, mas não conseguiu tirar a vitória do Leão.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 1 CORITIBA

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data e hora: 09/05/2022 – 20h (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Cristhian Passos Sorence (GO)

Cartões amarelos: Henrique (Coritiba), William Pottker, Jean Pyerre (Avaí)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Igor Paixão (6’/2°T) (0-1), Bissoli (16’/2°T) (1-1), Muriqui (27’/2°T) (2-1)

AVAÍ (Técnico Eduardo Barroca)

Douglas Friedrich; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Raniele, Eduardo (Jean Pyerre, aos 11’/2°T) e Bruno Silva; Morato (Renato, aos 40’/2°T), Bissoli (Rômulo, aos 40’/2°T) e Muriqui (William Pottker, aos 30’/2°T).

CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)

Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio (Guilherme Biro, aos 40’/2°T); Willian Farias, Andrey (Adrián Martínez, aos 40’/2°T) e Robinho (Régis, aos 28’/2°T); Igor Paixão, Fabrício Daniel (Alef Manga, aos 11’/2°T) e Léo Gamalho (Clayton, aos 28’/2°T).

