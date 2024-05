Avaí aproveita duas expulsões do Sport, vira nos acréscimos e entra no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/05/2024 - 23:25 Para compartilhar:

Não foi fácil, mas o Avaí conseguiu embalar a terceira vitória seguida para entrar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando na Ilha do Retiro, no Recife, em um dos três jogos que movimentaram a sexta rodada neste sábado, o time catarinense viu o Sport sair na frente do placar, mas depois ficou em vantagem numérica após duas expulsões do rival, e conseguiu vencer de virada por 2 a 1. Garcez e Jean Lucas marcaram nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o Avaí foi aos dez pontos ganhos e assumiu a quarta colocação, mas pode terminar a rodada fora da zona de acesso, dependendo dos outros resultados. Já o Sport, que tinha a vitória na mão, conheceu a sua segunda derrota seguida, mas mesmo assim aparece em terceiro com doze.

O primeiro tempo do duelo foi bastante movimentado, mas teve poucas chances claras de gols. Apesar disso, na primeira descida ao ataque, o Sport abriu o placar. Logo aos três minutos, Alan Ruiz soltou o pé em uma cobrança de falta. Apesar da bola ter ido no centro do gol, o goleiro César falhou e só viu a bola morrer no fundo das redes.

Em vantagem, o Sport passou a controlar o resultado, com muita troca de passes no meio-campo e ocupando os espaços no ataque. Mas, aos 31 minutos, viu o meia Alan Ruiz, autor do único gol até então, receber o segundo amarelo e ser expulso após uma dividida no alto. Apesar da vantagem numérica, o Avaí pouco assustou e por isso, o duelo foi para o intervalo com a vitória magra dos donos da casa.

Na volta para o segundo tempo, o Avaí quase deixou tudo igual aos quatro minutos. Depois de um bate-rebate na área, Gabriel Poveda chutou, de dentro da pequena área, mas parou em grande defesa do goleiro Caíque França. A resposta do Sport veio instantes depois, aos 12, quando Romarinho quase marcou um golaço. O atacante recebeu um cruzamento na área, dominou e tentou virar uma bicicleta, mas César fez a defesa.

O Sport, porém, perdeu mais um jogador por expulsão: o atacante Zé Roberto, que primeiro recebeu um amarelo por reclamação e na jogada seguinte, fez uma falta dura. A partir daí, com dois jogadores a mais em campo, o Avaí foi para cima e com dois gols nos minutos finais, conseguiu a vitória de virada.

Empatou aos 44 minutos, quando depois de um cruzamento na área, Garcez deixou tudo igual de cabeça. Já aos 50, depois de muita pressão, Gabriel Poveda foi a linha de fundo e cruzou para trás, encontrando Jean Lucas, que chutou no cantinho, sem chances para Caíque França.

Os dois times voltam a campo em momentos distintos na Série B. O Avaí joga na próxima segunda-feira (dia 27) quando recebe o Goiás, às 19h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Já o Sport, teve seu duelo válido pela sétima rodada, contra o CRB adiado, e por isso volta a jogar apenas no dia 31, contra o próprio Goiás, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 2 AVAÍ

SPORT – Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe (Fábio Matheus), Fabricio Domínguez (Fabinho) e Alan Ruiz; Lucas Lima (Chrystian Barletta), Gustavo Coutinho (Zé Roberto) e Romarinho (Tití Ortíz). Técnico: Mariano Soso.

AVAÍ – César; Marcos Vinícius, Tiago (Roberto), Gustavo Vilar (Ademilson) e Mário Sérgio; Willian Maranhão (João Paulo), Ronaldo Henrique (Pedrinho), Pedro Castro, Giovanni (Jean Lucas) e Garcez; Gabriel Poveda. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Alan Ruiz, aos três minutos, do primeiro tempo. Garcez, aos 44, e Jean Lucas, aos 50, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alan Ruiz e Zé Roberto (Sport) e Garcez, Ronaldo Henrique e Tiago (Avaí).

CARTÕES VERMELHOS – Alan Ruiz e Zé Roberto (Sport).

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano (RJ) .

PÚBLICO – 13.447 total.

RENDA – R$ 212.630,00.

LOCAL – Estádio Ilha do Retiro, no Recife (PE).