Avaí acerta contrato no profissional com Vinicius Marques e multa rescisória de R$176 milhões Zagueiro é uma das principais promessas do Avaí e novo vínculo vai até 2024

Nesta terça-feira (29), o zagueiro Vinicius Marques, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Avaí. O novo vínculo vai até junho de 2024 e com uma multa de €30 milhões (equivalente a R$176 milhões) para transações internacionais, o jogador é considerado uma das joias da base da Ressacada e integra o elenco sub-23 na disputa do Brasileiro de Aspirantes.

Vinicius foi capitão da equipe na campanha do título da Copa Votorantin sub-15, comandado pelo técnico Gabriel Bussinger. O jogador falou sobre o momento especial na carreira e a nova etapa que chega na carreira.

– O sentimento é incrível por ser um sonho de criança realizado. Esperei e batalhei muito por essa conquista, mas isso é pouco pra mim, quero muito mais. Olho pra trás e vejo que valeu a pena persistir e não desanimar. Estou no Avaí desde 2019 e sou grato ao time pelas oportunidades dadas e por todo o aprendizado. Tenho certeza que é o início de uma grande caminhada até 2024.

Além do Avaí, Vinicius Marques também passou pelas categorias de base do Grêmio em 2018, e da Ponte Preta em 2017. Nascido em 2004, o jogador coleciona títulos na base avaiana, sendo campeão do Campeonato Catarinense e da Copa Votorantin, ambos os títulos em 2019 e pela categoria sub-15. Além disso, Vinicius Marques também conquistou a Ibercup sub-17, na temporada passada. Um dos mais jovens na disputa do Brasileiro de Aspirantes, Vinicius Marques comentou o bom momento que vive na atual temporada.

– Fico muito feliz por estar conseguindo ganhar meu espaço no sub-23 tão cedo nesse ano, ainda mais depois do ano passado difícil que todos nós tivemos por conta da chegada da pandemia. Em 2021 quero conseguir jogar meu futebol e representar bem o Avaí nas competições. Estou focado e preparado para qualquer desafio que vier e agarrarei as oportunidades que surgirem.

A próxima partida de Vinicius Marques vestindo as cores do Avaí será o clássico contra o Figueirense, pelo Brasileiro de Aspirantes. A partida será disputada no Estádio da Ressacada no dia 8 de julho, às 15h de Brasília.

