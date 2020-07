Auxiliares miram o topo tabela do Campeonato Brasileiro: ‘O Vasco não vai fugir disso’ Júnior Lopes e Thiago Kosloski preveem disputa acirrada, mas querem o Cruz-Maltino bloco superior da tabela, para ganhar confiança e sintonia com a torcida

Por que não sonhar alto? A comissão técnica do Vasco, comandada por Ramon Menezes, quer o Vasco olhando para cima no Campeonato Brasileiro. De acordo com os auxiliares Júnior Lopes e Thiago Kosloski, o clube se planeja jogo a jogo, mas projeta a briga no alto da tabela.

– Quando começa o Brasileiro, todas as grandes equipes miram o título. O Vasco não vai fugir disso. Pelo menos no início da competição, o nosso pensamento é chegar lá na frente, mas nossa ideia é jogo a jogo. Quem sabe temos a estreia com uma vitória, depois vencemos em casa. Isso motiva… competição longa, desgastante. Vai vendo onde pode chegar ao longo da competição. Mas, num primeiro momento, briga pelo título, sim – pregou Júnior, durante transmissão da Vasco TV, nesta quinta-feira.

Thiago fez coro. E se apegou na vitoriosa tradição do time de São Januário para justificar a ambição, embora pondere o pouco tempo de trabalho. São pouco mais de três meses, mas apenas dois jogos.

– Como o Junior falou, não tem que se pensar de forma diferente. Uma equipe com a tradição do Vasco tem que pensar sempre nas primeiras posições. É claro que sabemos que tem equipes na nossa frente em termos de investimento e tempo de trabalho. Com trabalho mais contínuo, mais longo… isso faz diferença também e sabemos disso. Temos que correr atrás e diminuir a diferença e ir jogo a jogo. Para colocar o Vasco nas primeiras posições e, quem sabe, brigar para ser campeão, Libertadores ou Sul-Americana. Esperamos estar no pelotão da frente, brigando pelo título. Para isso, o trabalho tem que continuar sendo como está, no entendimento. E, acima de tudo, somar pontos – explicou, antes de complementar:

– Sempre escuto as entrevistas de treinadores que ganharam o Brasileiro e eles falam da importância das primeiras rodadas. A importância para chegar na Libertadores e no título. Principalmente para a torcida estar junto – exaltou.

