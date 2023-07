Auxiliar lamenta falta de pontaria do São Paulo e comenta expectativa por James

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 15:00 Compartilhe

À beira do gramado neste domingo na vaga do suspenso Dorival Júnior, o auxiliar técnico Lucas Silvestre lamentou a falta de pontaria do São Paulo no empate sem gols com o Bahia, no Morumbi, pelo Brasileirão. O treinador destacou o volume de jogo do tricolor paulista e disse que a equipe mereceu sair de campo com a vitória, mas admitiu que as ausências de Calleri e Luciano atrapalharam.

“Pelo que criamos, merecíamos ter saído com a vitória. A gente precisa agradecer o torcedor pelo apoio durante os 90 minutos, eles mereciam a vitória. Dominar o adversário é um dos pontos importantes, mas você precisa definir em gol. O Brasileirão é traiçoeiro e a partir do momento que você não define, o adversário ganha confiança e ficou perigoso para nós até perder o jogo. Hoje faltou o gol”, disse Silvestre.

“Se eu disser que o Jonathan (Calleri) e o Luciano não fazem falta, eu vou estar mentindo. São lideranças fundamentais no nosso dia-dia. Mas a gente tinha muita confiança nos atletas que entraram na partida. A gente estudou muito para esse jogo, e por isso o nosso volume de jogo, mas pecamos um pouquinho na nossa definição”

O treinador também perguntou sobre a expectativa de contar com o astro colombiano James Rodríguez. O meio-campista de 32 anos estava sem clube e assinou com o São Paulo por duas temporadas. Segundo Lucas Silvestre, o jogador vai elevar o nível dos outros atletas e será fundamental para o time na sequência da temporada.

“A diretoria vem trabalhando forte para dar novas peças para nós. É um jogador que vai fazer com que outros possam crescer. Vai ser recebido de braços abertos porque o grupo é fantástico. A ideia é trabalhar bastante com ele para deixá-lo em condições o mais rápido possível porque tenho certeza que será fundamental”, afirmou. “A partir do momento que ele chegar vamos ter um panorama do quanto ele vai ser importante. Ele vem para elevar o nível das peças que tem ao lado dele. É um jogador que temos uma certa carência na função no elenco. Ele pode jogar de diferentes maneiras no meio-campo e o grupo ficou muito contente com a chegada dele.”

Faltando três dias para o fechamento da janela de transferências, o São Paulo ainda não perdeu nenhum jogador do atual elenco para o mercado internacional, um pedido de Dorival Júnior para a diretoria. O auxiliar afirmou que continua confiando no trabalho dos dirigentes para fechar o ano sem perder atletas e chegar forte na reta final das competições.

“A diretoria sabe da importância da manutenção do plantel. A gente tem atletas que vem evoluindo, como o Pablo (Maia), Nestor… A gente confia na diretoria, que esse pedido, vai ser executado, para chegarmos no final do ano disputando títulos”

Com o resultado, o São Paulo vai a 26 pontos e perde a chance de entrar no G-6. O próximo confronto do time tricolor pelo Brasileirão será no domingo, contra o Alético-MG, novamente no Morumbi. Antes, na quinta-feira, a equipe encara o San Lorenzo, fora, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

