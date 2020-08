Auxiliar explica por que optou por deixar Luan no banco e escalar Araos

O Corinthians conquistou sua primeira vitória no Brasileirão-2020 ao bater o Coritiba por 3 a 1, na Arena, mas o que chamou a atenção foi a presença de Luan no banco de reservas e nem mesmo foi a campo em uma das cinco substituições possíveis. Araos, o escolhido para ocupar a vaga do camisa 7, fez grande partida e mostrou que a opção da comissão técnica foi acertada.

Em entrevista coletiva virtual após o duelo desta quarta-feira, o auxiliar técnico Evandro Fornari, que substituiu o suspendo Tiago Nunes, explicou os motivos que levaram o treinador a colocar o chileno para jogar e deixar Luan apenas como opção no banco. Segundo o profissional, não se trata de titulares e reservas, mas sim de uma escolha pela circunstância do jogo e do adversário.

– Sobre o Luan, ele é um jogador muito importante para a gente, como todos são. A opção hoje foi mais tática, pensando também no adversário, para que conseguisse ter mais infiltração, um pouquinho mais de movimento, principalmente no último terço e foi dentro dessa ideia que a gente fez as substituições, pensando em mais movimento – avaliou.

Em relação a não ter incluído o camisa 7 em uma das cinco substituições possíveis, Evandro justificou a opção pelo fato de precisar de jogadores de mais movimentação para tentar superar o sistema defensivo mais fechado de uma equipe que ficou com um homem a menos desde os 15 minutos de jogo, quando Yan Sasse foi expulsou por agredir Araos com uma cotovelada.

– Quando você tem um homem a mais, quando você tem a superioridade em campo, como aconteceu hoje, a gente empurra os caras para trás, mas a gente também precisa ter movimento, então o Araos, o próprio Gustavo que entrou no intervalo, são jogadores com essa característica. Volto a falar: nós não temos um titular ou um reserva, nós temos um grupo que todos os atletas tem condição de jogar e vão ter oportunidade para jogar. Deixar bem claro isso.

As escolhas da comissão técnica se mostraram certeiras, já que tanto Léo Natel, que substituiu Mateus Vital (fora por conta de amigdalite), quanto o meia chileno tiveram grande atuação diante do Coxa. O atacante marcou seu primeiro gol pelo clube e Araos deu a assistência para o gol de Jô, entre outras participações importantes para a dinâmica do jogo corintiano.

– No dia a dia, durante a semana, a gente vai construindo, a gente vai montando nossa estratégia para cada jogo, e também muito referente à equipe adversária, como nos marca, qual a estratégia do adversário… Então hoje a gente optou pelo Araos e pelo Léo, mas deixar bem claro que nós não temos um titular e um reserva. Todos que estão no elenco tem condições de jogar.

O elenco do Corinthians terá folga na quinta e na sexta-feira, voltando a treinar apenas no sábado, já que o próximo compromisso do time será somente na outra quarta-feira, diante do Fortaleza, também na Arena, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão-2020. Até aqui, o Timão tem quatro pontos em três partidas na competição e ocupa a décima posição na tabela.

