Auxiliar enaltece o grupo do Botafogo mas mantém os pés no chão: ‘Temos que continuar focados’ Auxiliar Luís Fernando Flores exaltou a confiança em todos os jogadores do elenco na luta pelo acesso do Alvinegro à Série A

O Botafogo venceu de virada o Náutico por 3 a 1, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 24º rodada da Série B, neste sábado. O Alvinegro chega a sua quinta vitória consecutiva e avança para a segunda colocação da tabela. O auxiliar Luís Fernando Flores comandou a equipe na partida, já que Enderson Moreira está suspenso, e elogiou a postura da equipe para conseguir a virada.

> Confira a tabela e os jogos da Série B

– Eu queria que fosse normal sem ter saído atrás. Mas são coisas do futebol. Os jogadores mostraram maturidade e souberam sair atrás e ter tranquilidade para buscar o resultado contra um grande adversário. A gente sabia que ia ser difícil. E graças a Deus conseguimos – enalteceu.

O Botafogo está embalado e ocupa a segunda colocação do campeonato, estando quatro pontos atrás do líder Coritiba. O Alvinegro decolou na tabela desde a chegada de Enderson Moreira e está com 100% de aproveitamento no segundo turno da Série B. O auxiliar falou sobre a mudança que a nova comissão trouxe ao clube.

– O principal foi os jogadores terem abraçado a ideia da comissão. Os jogadores têm trabalhado dia a dia, procurando sempre fazer as coisas da melhor maneira possível nos treinamentos. E nos jogos se dedicando ao máximo, procurando fazer aquilo que vem sendo treinado. Então, o grande mérito é do grupo, dos jogadores. Estamos muito felizes por isso porque eles têm conseguido o resultado e os jogadores vão ficando mais confiantes. E assim, as coisas vão saindo do jeito que a gente quer – disse Luís.

+ Autor de dois gols na vitória do Botafogo, Rafael Navarro comemora boa fase: ‘Muito feliz’



Apesar da grande fase que vive o Botafogo na temporada, o auxiliar comentou que o time tem que manter os pés no chão e seguir trabalhando forte para conseguir alcançar o objetivo.

– Cada vez a responsabilidade aumenta mais. Os resultados vão acontecendo, a gente continua se mantendo no G4 e os adversários vem com tudo contra o Botafogo para tentarem vencer os jogos. A responsabilidade é maior ainda, falta muita coisa, o nosso objetivo é acesso e a partir daí vamos pensar em alguma coisa diferente, quem sabe o título. Claro que a gente quer o título, mas o primeiro pensamento é o acesso. Estamos focados nisso. E vamos continuar trabalhando jogo a jogo com os pés no chão – comentou o auxiliar.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também