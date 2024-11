Auxiliar do São Paulo culpa imprecisão nas finalizações por empate com Red Bull Bragantino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2024 - 20:03 Para compartilhar:

Após desperdiçar a oportunidade de entrar no G-4 do Brasileiro com o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, o auxiliar do São Paulo, Maxi Cuberas, que substituiu o suspenso Luis Zubeldía, disse que a vitória sobre um time que está na zona de rebaixamento não veio por imprecisão nas finalizações.

“Somos uma equipe que está acima em gols a favor e em expectativa de gol. Temos que melhorar as conexões finais no último terço para poder ganhar os jogos”, afirmou o argentino sobre o empate em Bragança Paulista. “Não ganhamos pois fomos imprecisos nas finalizações.”

O São Paulo precisava vencer e torcer contra o Flamengo para avançar na classificação, mas com o empate permanece na 6ª posição, com 58 pontos. Para Cuberas, o resultado ruim foi fruto do aspecto emocional das duas equipes. “Creio que foi um jogo muito físico, que predominou o emocional”, disse ele, citando a necessidade do rival por pontos na luta contra o descenso. “Foi um jogo de transições, onde as duas equipes empurraram, os dois com ideia de ganhar.”

Após sair em desvantagem, o São Paulo chegou ao empate graças à referência técnica, liderança e vontade Lucas. Após errar em uma tentativa de drible sobre Juninho Capixaba, o camisa 7 brigou para roubar a bola e tocar entre as pernas de Cleiton. Ele é o vice-artilheiro do São Paulo na temporada, empatado com Calleri, ambos com 14 gols, três a menos que Luciano.

Na análise do auxiliar, o São Paulo teve espaço para conseguir a vitória. “Faltou essa pausa para o último terço, passe curto, finalização a gol ou cruzamento. Nos faltou isso”, afirmou Cuberas, que acrescentou que foi importante somar um ponto em busca da classificação para a “Copa” (Libertadores).

O São Paulo volta a campo no sábado, contra o Atlético-MG, às 21h30, no MorumBis. Já o Bragantino visita o Internacional, no domingo, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.