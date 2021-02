Auxiliar do Palmeiras revela plano e diz que Brasileirão foi preparação para final da Copa do Brasil João Martins comandou o Verdão contra o Atlético-GO pois Abel Ferreira estava expulso

Com Abel Ferreira novamente suspenso, o Palmeiras foi comandado nesta segunda-feira (22) por João Martins, um dos auxiliares do técnico português. E apesar do empate por 1 a 1 com o Atlético-GO no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, Martins preferiu valorizar o planejamento feito pela comissão técnica de olho na final da Copa do Brasil no próximo domingo.

A escalação de alguns titulares nas últimas partidas rendeu críticas à comissão técnica, sobretudo após as lesões de Danilo e Gabriel Menino. Entretanto, segundo Martins, o plano foi traçado logo após a disputa do Mundial e previa a preparação de todo o elenco para a final da Copa do Brasil, bem como experiências como a improvisação de Mayke no jogo de hoje.

Martins explicou que, na viagem de volta para o Brasil, o grupo foi dividido em dois times e cada um disputaria duas partidas no retorno do Brasileirão.

– Desde que viemos do Mundial, sabíamos para que ia servir o Brasileirão: para nos preparar para a final da Copa. E sabíamos que, para isso acontecer, tínhamos que fazer como fizemos: duas equipes, cada uma jogaria dois jogos. Seguimos o plano que é só para um objetivo: estarmos fortes, com todas as opções, para a final que vem – afirmou.

Martins destacou ainda que, embora o resultado não tenha sido favorável ao Palmeiras, o mais importante foi não ter nenhuma baixa para as finais tanto na partida de hoje contra o time goiano quanto no clássico da última sexta-feira, contra o São Paulo.

– Estamos muito contentes porque nos últimos dois jogos tivemos duas baixas (Danilo e Gabriel Menino) e hoje, felizmente, entre quem jogou, parece que não vamos ter nenhuma baixa, porque esse era o principal objetivo desses jogos – revelou o auxiliar.

Na próxima quinta-feira (25), o Palmeiras enfrentará o Atlético-MG, no Mineirão, pela 38ª rodada do Brasileirão. Este será o último desafio antes da decisão da Copa do Brasil, cuja primeira partida está marcada para domingo (28).

