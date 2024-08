Auxiliar do Palmeiras elege juiz como o vilão do jogo com o Flamengo em queda na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 23:44 Para compartilhar:

Expulso no segundo tempo da partida com o Flamengo, em jogo que decretou a eliminação do Palmeiras das oitavas de final da Copa do Brasil mesmo com vitória de 1 a 0, o técnico Abel Ferreira deu lugar ao auxiliar João Martins na entrevista coletiva desta quarta-feira e colocou a culpa da queda na conta da arbitragem de Anderson Daronco.

“Um árbitro pressionado antes de um jogo começar, é incompetência. Se ele se sente pressionado antes do jogo começar, ele não pode ser árbitro. Um juiz que usa todas as bolas paradas para interromper a partida e conversar com os jogadores, para descansar. Isso não existe. Queremos jogar futebol”, afirmou o auxiliar.

Ele citou um exemplo em uma falta sobre o Rony para tentar exemplificar o comportamento do juiz durante a partida. “O Rony foi agredido, levou um pisão na coxa. Depois ouviu do árbitro que foi um acidente de trabalho.”

No lance do gol anulado, em que Flaco López marcou de cabeça após cobrança de falta no segundo tempo, sobrou reclamação também para os profissionais que operam o VAR. “Sabemos que um frame faz a diferença. Um antes, um depois”, disse Martins

Em seguida, João Martins preferiu elogiar a postura da sua equipe que lutou até o final para buscar o segundo gol a fim de tentar levar a decisão diante dos cariocas para a disputa de pênaltis.

“A nossa equipe lutou muito. Brigamos e jogamos muito bem. Fomos em busca da vitória. Treinamos muito para isso. Sabíamos que tínhamos de arriscar. Fomos arrojados, intensos. Tinha que ser assim. Agora vamos ver as consequências. Não conseguimos ultrapassar o Flamengo. Eles fizeram dois gols lá e nós fizemos um aqui. Mas uma coisa é certa: no domingo (novamente diante do Flamengo, mas pelo Campeonato Brasileiro) vamos estar de pé”, afirmou João Martins.

Já o atacante Flaco López quis passar para a torcida que um novo Palmeiras pode estar surgindo após o duelo desta quarta com o Flamengo. Em meio aos aplausos que vinham das arquibancadas, o jogador disse estar feliz pela atitude da equipe.

“Esse é um time que luta até o fim, e hoje foi a demonstração. Por um milímetro no futebol tudo muda para a gente (sobre o gol anulado por impedimento pelo VAR). Hoje voltamos a ser o Palmeiras que todo mundo conhece. É levantar a cabeça e continuar”, comentou o jogador.

Protagonista do lance que poderia ter levado o duelo para os pênaltis, o jogador demonstrou uma certa frustração pela eliminação. “Às vezes é difícil falar depois de uma derrota tão dura para nós. Faz parte do futebol”, completou o atacante.