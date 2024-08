Auxiliar de Zubeldía aponta expulsão de Luciano como decisiva na derrota para o Palmeiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2024 - 20:18 Para compartilhar:

Maxi Cuberas, auxiliar técnico de Luis Zubeldía (fora do clássico por suspensão), apontou a expulsão de Luciano como decisiva para a derrota diante do Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, em dielo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Acho que quando melhor estávamos tivemos a expulsão. Nos dava a sensação de que podíamos ganhar. Lamentavelmente não pudemos”, disse Cuberas. “Por que deram o primeiro cartão? Na Inglaterra, na Europa, festejam assim e não se leva cartão. Ele faz como mandante ou visitante. Não agride ninguém. Achamos exagerado, não machucou ninguém, ele faz isso como mandante, não creio que seja para cartão.”

Cuberas, que não quis comentar sobre a briga no final do jogo, descartou a possibilidade de o São Paulo abdicar da disputa de algum campeonato, pois disputa também a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. No Brasileirão, o time está na sexta colocação.

“Estamos no São Paulo, aqui tem que ganhar e competir em tudo o que entra. Viemos para ganhar, independentemente se joga um ou outro, tivemos uma equipe protagonista, quando melhor estávamos veio a expulsão que não entendo o primeiro amarelo. Jogamos como uma equipe protagonista, nos apresentamos, levamos o gol e seguimos buscando, tivemos situações, quando melhor estávamos chegou a expulsão. Ficamos na bronca, mas o jogo foi bom, contra uma equipe grande. A partir de amanhã vamos pensar na Copa Libertadores e a partir daí é jogo a jogo”, disse o auxiliar.