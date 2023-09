Auxiliar de Mano lamenta derrota do Corinthians, mas vê pontos positivos em clássico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2023 - 22:31 Compartilhe

Apesar da derrota de virada no clássico deste sábado, o auxiliar técnico do Corinthians, Sidnei Lobo, viu pontos positivos na atuação da equipe contra o São Paulo, mas não deixou de lamentar o revés no Morumbi, pela 25ª rodada do Brasileirão. Ele fez uma avaliação positiva sobre a defesa e a disciplina tática da sua equipe.

“Ficamos felizes com muitas coisas que aconteceram em campo, principalmente o comportamento tático da equipe, a postura defensiva e a posse de bola tentando envolver (o rival)”, disse o auxiliar técnico. “Quando fizemos o gol, era claro que o São Paulo viria para cima. Tivemos um pouquinho de dificuldades e eles aproveitaram as oportunidades, apesar de eu ter achado falta no segundo gol.”

Sidnei Lobo comandou a equipe alvinegra do banco de reservas neste sábado porque Mano Menezes cumpriu suspensão, em razão de cartões amarelos que havia levado quando comandava o Internacional neste Brasileirão. O novo treinador do Corinthians e sua comissão técnica tiveram apenas um treino para montar o time que jogou o clássico deste sábado.

Por isso, ele pediu compreensão à torcida. “O momento do São Paulo é diferente do nosso. Nos primeiros 20 minutos conseguimos ficar com a bola, posicionados, depois eles criaram dificuldade. Eu não quis tirar um volante para sustentar com os dois. Não pude tirar o Maycon, mas a ideia era tirar ele. Coloquei o Roni. Com Renato e Biro, começamos a ter volume e poderíamos ter empatado”, disse Sidnei, ao comentar as mudanças no time.

O auxiliar revelou que a preparação do time, na sexta-feira, passou pela estratégia de neutralizar o meia Lucas Moura. “Lucas foi nosso atleta na seleção e é um jogador que dispensa comentários. A estratégia do jogo era se preocupar não só com o Lucas. Ele sempre passa pelo primeiro marcador, por isso colocamos dois volantes lado a lado. Ele ocupa aquele lado da meia e arrasta. Do outro lado tinha o Nestor que fazia uma movimentação interessante. A gente praticamente não teve treino. O Cantillo, não sei há quanto tempo não atuava e mesmo assim em alguns momentos parou o Lucas”, declarou.

Após o clássico, o Corinthians agora se preocupa com a Copa Sul-Americana. Na terça-feira, fará o jogo da volta com o Fortaleza, fora de casa, pela semifinal. Na ida, houve empate por 1 a 1. A partida desta terça vai marcar a reestreia de Mano Menezes, na prática, no comando da equipe paulista.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias