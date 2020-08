Auxiliar de Domenèc: “Flamengo tem que ganhar títulos todos anos” Conheça mais sobre Jordi Gris, um dos auxiliares de Domènec Torrent, que trabalhou com treinador catalão no New York City e ajudará também a equipe de análise de desempenho do Flamengo. O assistente ressaltou a grandeza do clube rubro-negro e diz que a equipe não pode se contentar em ganhar títulos em apenas um ano, tem que pensar em ganhar sempre.