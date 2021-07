Auxiliar de Diniz minimiza desfalques: ‘O Santos tem uma magia’ Eduardo Zuma substituiu Fernando Diniz no banco de reservas na vitória sobre o Athletico-PR nesta terça-feira e destacou o comprometimento dos jogadores do Peixe

O auxiliar técnico Eduardo Zuma, que substituiu Fernando Diniz na vitória contra o Athletico-PR, nesta terça-feira, comentou sobre o trabalho que vem realizando com o treinador santista e reforçou o time “trabalhador” que a comissão técnica tem em mãos.

O técnico passou a ser “o primeiro” auxiliar de Diniz, já que Márcio Araújo, que chegou ao Santos junto o treinador, pediu demissão ao clube.

– Meu trabalho é dar respaldo para o Fernando. Auxiliar serve o treinador, jogadores e clube. É fazer o melhor para as coisas acontecerem. Atentos junto com a análise sobre o adversário, pré e pós-treino, mas o principal é potencializar o trabalho do treinador – disse.

– Admiro muito o Diniz e agradeço pela força que me deu antes do jogo. Trabalhamos assim, potencializando treinador e sendo o elo entre alguns meios do clube – completa.

Eduardo Zuma também falou sobre o grupo do Santos e citou não só os jogadores, como funcionários, comissão técnica e direção.

– O Santos tem uma magia aqui dentro. Ambiente maravilhoso, clima contagiante, só quem vive aqui dentro para entender essa energia. O que a gente sente é que o grupo é muito trabalhador. É natural perder peças por cartão, desgastes, em virtude de algum imprevisto, mas o grupo é muito bom e o ambiente é maravilhoso, funcionários, comissão, direção. Isso contribui para quem entrar, entre bem – finaliza.

