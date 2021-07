Auxiliar comemora vitória do Santos contra um dos líderes: ‘Desfrutar’ Próximo compromisso do Peixe é o clássico contra o Palmeiras, sábado, em São Paulo

O Santos teve o auxiliar Eduardo Zuma na beira do campo na vitória por 2 a 1 contra o Athletico, na Vila Belmiro, na noite desta terça-feira. O profissional substituiu o técnico Fernando Diniz, suspenso por três cartões amarelos.

Após o triunfo, Zuma comentou sobre o resultado e atuação do Alvinegro nos últimos jogos. Segundo a comissão técnica, as boas atuações não renderam a vitória, diferente da partida desta terça-feira.

– Vitória importante. Ganhar em casa sempre é importante. Jogamos bem os últimos jogos, mas não vencemos. Hoje enfrentamos um dos líderes, time organizado, contra-ataque forte e grande trabalho. Soubemos jogar e depois sofrer no momento final do jogo – disse.

A vitória foi muito comemorada pelo fato do Furacão ser um dos líderes do Brasileirão. Na segunda posição da tabela, com 19 pontos, o time paranaense somava antes do duelo seis vitórias, um empate e apenas uma derrota.

– Sinceramente, hoje é um dia de desfrutar um pouco a vitória para amanhã pela manhã voltar a pensar no clássico do fim de semana e a sequência da Sul-Americana. Nos preparamos para todos os jogos, mas hoje é momento de baixar a poeira. Vamos jogo a jogo – finalizou Zuma.

O próximo confronto da equipe santista, já com Fernando Diniz de volta, será o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 16h30, no Allianz Parque. O jogo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

