Auxerre volta à elite do futebol francês e manda Saint-Étienne para 2ª divisão

Depois de dez anos de espera, o Auxerre conseguiu finalmente subir para a primeira divisão do Campeonato Francês, ao bater neste domingo no ‘playoff’ de acesso da Ligue 1 o Saint-Étienne nos pênaltis (5 a 4, depois de empates em 1 a 1 nos jogos de ida e volta).

Este resultado envia o histórico Saint-Étienne, dez vezes campeão francês, para a segunda divisão.





No jogo deste domingo, o Auxerre saiu na frente com gol de Hamza Sakhi aos seis minutos do segundo tempo.

Mahdi Camara empatou para o Saint-Étienne aos 32 e o duelo acabou indo para a prorrogação, na qual nenhum dos dois times balançou as redes.

Na decisão por pênaltis, o goleiro Donovan León foi o protagonista, defendendo a cobrança de Ryad Boudebouz para garantir o acesso do Auxerre.

Depois do jogo houve incidentes, com uma invasão ao gramado e o lançamento de sinalizadores. Os jogadores e membros da comissão técnica das duas equipes desceram rapidamente para os vestiários.

Atravessando graves problemas financeiros, o Saint-Étienne, que terminou o Campeonato Francês em 18º (antepenúltimo), põe fim a 18 anos seguidos na primeira divisão e encerra a temporada de maneira melancólica.

O histórico clube se juntará na segunda divisão aos rebaixados Metz e Bordeaux.

Além do Auxerre, subiram para a Ligue 1 o Toulouse e o Ajaccio.

