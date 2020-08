Autuori valoriza empate do Botafogo: ‘Não jogamos há muito tempo’ Treinador do Alvinegro garantiu importância de empate na estreia do Campeonato Brasileiro e afirmou que equipe se sairia melhor com mais ritmo de jogo

O Botafogo iniciou a trajetória no Campeonato Brasileiro com um ponto. O Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, no Estádio Abi Chedid. Após a partida, Paulo Autuori, treinador do Alvinegro, afirmou que o resultado foi bom, considerando que o clube de General Severiano não disputava uma partida oficial há mais de 35 dias.

– Jogamos contra o Bragantino, a equipe com melhor pontuação na fase do Paulista. O mais importante era sair com um primeiro resultado, importante pontuar. Se a equipe estivesse com mais competição, teria definido o jogo de maneira diferente. A gente sabia que essas coisas iam acontecer. O Campeonato Carioca acabou há muito tempo, mas ficou claro que foi de uma forma equivocada, porque não se pensa de uma maneira geral. Considero o resultado importante, não jogamos há muito tempo – afirmou.

O comandante valorizou o Bragantino e colocou que o Botafogo se bagunçou com o gol levado logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Autuori analisou que a equipe vai se conhecer melhor com mais tempo de jogo.

– O Bragantino hoje é um clube fortíssimo pela como maneira que é gerido e pela saúde financeira. Anunciaram três jogadores jovens recentemente, é uma política acertadíssima. Sofremos um gol em um erro coletivo. Por esse gol, cometemos erros de posicionamento. Sabemos que teríamos chances de fazer gol com mais ritmo competitivo e uma equipe mais conhecedora de si mesmo, teríamos explorado com mais facilidade os espaços – completou.

Situação do coronavírus

– Não podemos pensar em termos desportivos porque isso transcende. O país não está preparado para enfrentar a pandemia da maneira que enfrentamos. Atingimos um número de mortes absurdo, por que o futebol teria garantias? Em muitas cidades as coisas voltaram ao normal, é um risco para todos. Antes de falar do aspecto desportivo, a gente tem que falar do todo. Minha visão é sistêmica. É um problema do Brasil como um todo.

