Autuori aprova empate do Botafogo na estreia do Brasileirão

O técnico Paulo Autuori aprovou o empate do Botafogo com o Red Bull Bragantino por 1 a 1, em Bragança Paulista (SP), na estreia do clube carioca no Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o Bragantino é um adversário de dificuldade e seria importante pontuar nesta rodada, mesmo que não fosse com uma vitória.

“É uma equipe que está junta há um bom tempo. Além de termos uma equipe nova, temos muitos jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Não só os que chegaram, mas também os que são formados no clube. O mais importante era fazer com que a gente pudesse sair com o resultado. Era importante pontuar”, explicou o treinador.

Crítico do retorno do futebol brasileiro devido à pandemia do novo coronavírus, Autuori ainda afirmou que os times paulistas levam vantagem sobre os cariocas porque estão com mais ritmo de competição, já que o Estadual terminou mais próximo do início do Campeonato Brasileiro.

“O Campeonato Carioca parou muito tempo antes. As equipes cariocas me parecem que estão sentindo um pouco em relação às equipes que estão disputando os estaduais há mais tempo. Claro que foi uma estratégia completamente equivocada porque não se pensa de maneira geral”, concluiu.

