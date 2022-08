Autoridades ucranianas relatam ataque russo com foguetes nas proximidades de Kiev

Da Redação 25/08/2022 - 5:34 Compartilhe

As proximidades da capital ucraniana Kiev foram bombardeadas na manhã desta quinta-feira (25), segundo autoridades locais. Um alerta emitido no Telegram das Forças Armadas do país avisou sobre várias explosões em Vyshgorod, ao norte da cidade. As informações são do jornal inglês The Guardian.

Na quarta-feira (24), a Ucrânia comemorou o Dia da Independência, mas também entrou em estado de alerta por temer mais ataques russos durante a data.

Oleksiy Kuleba, chefe da administração militar regional de Kiev, afirmou que a Rússia lançou um ataque com foguetes em Vyshgorod. “Duas chegadas foram registradas”, declarou.

Autoridades ucranianas ainda não informaram se existem ou não vítimas, nem mesmo se há algum tipo de danos a edifícios ou instalações de infrarestrutura após os ataques.