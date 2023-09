Autoridades ucranianas ordenam retirada de civis na província de Kherson

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/09/2023 - 17:04 Compartilhe

As autoridades ucranianas ordenaram, nesta quinta-feira (14), a retirada de civis na província de Kherson, no sul do país, controlada parcialmente pelas forças russas e alvo de bombardeios constantes.

“O Conselho de Defesa da província de Kherson decidiu retirar de maneira obrigatória as famílias com crianças das localidades submetidas a bombardeios constantes por parte do inimigo” russo, indicou o governador Oleksandr Prokudin no Telegram.

Nesta província, as tropas russas controlam as áreas que estão ao sul do rio Dnieper, depois que foram obrigados a se retirar da cidade de Kherson, a capital regional, que atualmente é alvo constante de suas bombas.

Prokudin também disse que as autoridades de Kherson estão se preparando para “situações de emergência” no fornecimento de eletricidade durante o próximo outono e inverno no hemisfério norte.

No ano passado, a Rússia realizou uma campanha de bombardeios em massa contra a infraestrutura energética da Ucrânia, provocando apagões constantes.

