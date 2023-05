Autoridades tomaram “ações decisivas” em resposta a falências de bancos, diz Tesouro dos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/05/2023 - 16:37 Compartilhe

WASHINGTON (Reuters) – O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que as autoridades tomaram “ações decisivas” em resposta às falências do First Republic Bank, do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, e continuam empenhadas em tomar medidas para garantir que o sistema bancário esteja seguro e os depositantes se sintam protegidos.







“Hoje, o sistema bancário continua sólido e bem capitalizado, e até vimos sinais importantes de força e estabilização nos bancos regionais”, disse o secretário adjunto interino de política econômica do Tesouro, Eric Van Nostrand, em comunicado ao Comitê Consultivo de Empréstimos do Tesouro enquanto o departamento divulgava novas estimativas de empréstimos.

(Reportagem de David Lawder)

