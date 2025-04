Autoridades proíbem filmagens de Yorgos Lanthimos na Acrópole

O Ministério da Cultura da Grécia rejeitou um pedido do diretor Yorgos Lanthimos, de “Pobres Criaturas” (2023), para filmar na Acrópole, alegando que as cenas não coincidem com a imagem do local histórico.

“As cenas propostas são incompatíveis com o simbolismo (…) e os valores que a Acrópole representa”, justificou o ministério em um comunicado.

As filmagens de “Bugonia”, novo longa-metragem do diretor grego, deveriam acontecer em 10 de abril no sítio arqueológico mais conhecido da Grécia.

A imprensa grega informou que as cenas em questão incluíam corpos sem vida espalhados pela rocha da Acrópole.

O Ministério da Cultura sugeriu locais externos alternativos próximos ao monumento.

Lanthimos, 51 anos, dirigiu “A Favorita” (2018) e “Pobres Criaturas”, pelos quais as atrizes Olivia Colman e Emma Stone venceram o Oscar de melhora atriz, em 2019 e 2024, respectivamente.

“Bugonia”, mais uma vez protagonizado por Emma Stone, é uma comédia de ficção científica que tem estreia programada para novembro.

