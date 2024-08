Autoridades palestinas anunciam oito mortes em operações israelenses na Cisjordânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/08/2024 - 7:00 Para compartilhar:

As autoridades palestinas anunciaram que oito pessoas morreram nesta terça-feira em duas operações israelenses na Cisjordânia ocupada.

Quatro pessoas faleceram na região de Jenin, no norte, e quatro no distrito de Tubas, no nordeste, em duas operações efetuadas pelo Exército israelense durante a madrugada, informaram o Crescente Vermelho Palestino e o Ministério da Saúde em Ramallah.

O Exército israelense afirmou que atacou “células terroristas armadas” na região de Jenin, sem revelar detalhes sobre o número de vítimas.

O Crescente Vermelho anunciou em um comunicado o balanço de “quatro mártires e três feridos, um em estado crítico, após um bombardeio do ocupante contra dois veículos no bairro leste de Jenin”.

O Ministério palestino da Saúde informou “quatro mártires e sete feridos” na cidade de Aqaba, no distrito de Tubas.

he-bfi/ila/es/zm/fp