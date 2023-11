Autoridades ocupam sétimo e último presídio na Venezuela

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2023 - 15:35 Para compartilhar:

O sétimo e último presídio foi alvo de intervenção nesta sexta-feira (10) na Venezuela, como parte de um plano para desmantelar “estruturas criminosas” que operam a partir dos centros prisionais do país, informaram as autoridades.

O Centro Penitenciário “La Cuarta”, localizado no estado de Yaracuy (norte), foi tomado nas primeiras horas da manhã pelas autoridades que anunciaram um “controle total” da unidade.

“Tomamos controle total deste centro e com este controle total, aqui em Yaracuy, temos 100% de todas as prisões do país sob regime penitenciário”, informou o ministro do Interior, Remigio Ceballos, na televisão estatal VTV.

O plano para libertar os centros prisionais das “máfias carcerárias” teve início em 20 de setembro, com a prisão de Tocorón, a mais famosa do país e onde funcionava o chamado “Trem de Aragua”, uma das maiores organizações criminosas da América Latina.

Durante anos, os presídios da Venezuela funcionaram como “centros de extorsão”, um crime amplamente difundido no país caribenho e que consiste em ameaças de morte por meio de telefonemas em que são exigidas grandes quantias de dinheiro das vítimas.

Segundo Ceballos, esta última intervenção garantiu que as autoridades “acabaram com as estruturas criminosas que existiam nas prisões”.

