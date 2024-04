Autoridades mexicanas investigam retenção de candidata governista por encapuzados

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/04/2024 - 13:42 Para compartilhar:

As autoridades mexicanas estão investigando a detenção momentânea da candidata favorita para vencer a próxima eleição presidencial, Claudia Sheinbaum, do partido governista, por homens encapuzados no estado de Chiapas, no sul do país, disse o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador nesta segunda-feira (22).

López Obrador disse em sua coletiva de imprensa habitual pela manhã que o incidente, que ele descreveu como “muito especial”, seria investigado, mas disse que a segurança dos candidatos não seria reforçada.

No entanto, ele considerou que “é muito provável que seja uma armação (…), é muito provável que seja propaganda” para afetar a popularidade do partido governista Morena no período que antecede a eleição de 2 de junho.

Homens com o rosto coberto pararam o carro em que Sheinbaum viajava no domingo, enquanto ela dirigia por uma estrada no município de Motozintla.

De acordo com um vídeo que circula nas redes sociais, os homens encapuzados pediram a ela que atendesse às áreas pobres daquela região caso ganhasse a eleição, enquanto um deles gravava o momento com um telefone celular.

“Que você se lembre quando estiver no poder, lembre-se da Serra, lembre-se das pessoas pobres, é só isso que queremos dizer, não somos contra o governo”, disse um dos homens a Sheinbaum, que permaneceu no banco do passageiro com o rosto apoiado na mão direita.

Os homens com os rostos cobertos se identificaram como membros de um dos chamados grupos de autodefesa, que operam para oferecer segurança à população da região, que foi afetada por lutas entre traficantes de drogas.

