Autoridades lamentam morte de Pepe Mujica; veja repercussão

Autoridades mundiais lamentaram a morte de José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai, nesta terça-feira, 13. O ex-líder uruguaio faleceu aos 89 anos e era considerado uma referência para setores da esquerda latino-americana.

A informação foi confirmada pelo atual presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. Mujica lidava com um câncer no esôfago desde 2024 e já havia anunciado paralisação no tratamento após diagnóstico terminal.

Após o anúncio, Orsi comunicou com “profunda tristeza” o falecimento de Mujica. “Presidente, militante, referente e líder. Vamos sentir muito a sua falta, querido Velho. Obrigado por tudo o que nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo. Com profunda dor comunicamos que faleceu nosso companheiro Pepe Mujica. Presidente, militante, referente e líder. Vamos sentir muito a sua falta, querido Velho. Obrigado por tudo o que nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo”.

Outra autoridade a comentar o ocorrido foi o ex-presidente da Bolívia Evo Morales. “Sentimos profundamente a partida do meu irmão Pepe Mujica. Sempre recordo seus conselhos cheios de experiência e sabedoria. Ele foi um fervoroso defensor da integração e da Pátria Grande. Ficam seus ensinamentos e seu grande exemplo. Envio um abraço à sua família, companheiras e companheiros de militância e ao povo uruguaio. Toda a América Latina está de luto”, disse.

O Itamaraty divulgou uma nota em que classificou Mujica como um “grande amigo do Brasil”, e também destacou que o uruguaio foi um grande entusiasta do Mercosul e “um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina”.

“O legado de ‘Pepe’ Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações”, completou.

