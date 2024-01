++ Autoridades lamentam ataque a igreja italiana em Istambul ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/01/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 28 JAN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou o ataque ocorrido em uma igreja italiana na Turquia neste domingo (26).

“Expressamos profundo pesar e a mais firme condenação pelo ignóbil ato”, declarou.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou que foram tomadas as “medidas necessárias” para procurar os assassinos.

Erdogan falou por telefone com autoridades locais e com o sacerdote do templo.

Em nota, o Conselho da Europa condenou “com a máxima firmeza” o ataque: “Atacar um local de culto é inaceitável”, disse a secretária-geral do organismo de direitos humanos, Marija Pejcinovic Buric. (ANSA).

