Autoridades homenageiam vítimas do único campo nazista da Itália

TRIESTE, 28 JAN (ANSA) – Após uma série de atos em toda a Itália no sábado (27) pelo Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, neste domingo (28) uma nova cerimônia oficial foi realizada no monumento nacional da Risiera di San Sabba, em Trieste, o único campo de concentração nazista do país.

O prefeito da província de Trieste, Pietro Signoriello; o governador da região de Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga; e o prefeito da cidade de Trieste, Roberto Dipiazza, depositaram uma coroa de louros em homenagem às vítimas.

O edifício era destinado à detenção política de judeus, civis e militares, e estima-se que 5 mil pessoas tenham morrido no local.

Autoridades civis e religiosas de diversas denominações, grupos e entidades, associações de representação de perseguidos políticos e partigianos compareceram ao evento.

“Neste lugar, que é um monumento nacional e ao mesmo tempo um cenotáfio [memorial fúnebre] onde se vem para rezar, chorar, lembrar, conhecer, a ideologia deve ficar do lado de fora”, disse Dipiazza.

“Se este dia pretende preservar a memória do Holocausto e das vítimas da perseguição, o objetivo principal é educar as gerações presentes e futuras sobre a gravidade das violações dos direitos humanos e promover a consciência contra qualquer forma de discriminação”, acrescentou.

“O passar do tempo não deve jamais ofuscar a memória do que aconteceu. O que a humanidade aprendeu com tudo isso? Infelizmente, podemos dizer que nada, olhando para o que aconteceu no último 7 de outubro e o que está ocorrendo no mundo”, concluiu, aludindo ao conflito entre Israel e Hamas.

