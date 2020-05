Autoridades federais e estaduais dos EUA preparam ação antitruste contra a Google

Agentes federais e estaduais antitruste dos Estados Unidos estão preparando uma ação legal contra a Google, que pode ser lançada ainda este ano, com foco no predomínio publicitário online da gigante da tecnologia, noticiou o Wall Street Journal nesta sexta-feira (15).

A reportagem, que citou fontes anônimas, revelou que o caso também poderá abordar como a Google usa seu predomínio nas buscas para suprimir a concorrência.

No ano passado, o Departamento de Justiça americano e 50 procuradores-gerais disseram estar investigando se a Google abusou do seu poder no ambiente virtual às custas de concorrentes ou consumidores.

Ao fazer isso, os funcionários retomaram uma investigação antitruste que tinha sido encerrada em Washington há anos, enquanto a União Europeia e outras autoridades apresentaram suas próprias ações contra a empresa sediada na Califórnia.

No último ano, o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, disse que uma investigação estava em andamento “para determinar os fatos”.

A Google informou que continuaria as discussões com as autoridades.

“Continuamos a participar das investigações em andamento conduzidas pelo Departamento de Justiça e pelo procurador-geral, Paxton. Não temos atualizações ou comentários (a fazer) sobre especulações”, afirmou a empresa em uma nota por e-mail.

“Nosso foco é o fornecimento de serviços que ajudam os consumidores, apoiam milhares de empresas e permitem maior escolha e concorrência”, acrescentou a empresa.

As autoridades também começaram a analisar também o Facebook e outras plataformas online sobre questões de domínio do mercado.