Autoridades dos EUA se reuniram com México e Canadá para discutir acordo USMCA

Autoridades dos Estados Unidos se reuniram nesta quarta-feira com representantes dos governos mexicano e canadense com o objetivo de finalizar o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês).

“Hoje tivemos uma boa reunião, foi feito um bom trabalho”, afirmou a vice-primeira-ministra do Canadá, Chrystia Freeland, após conversar com o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e com o subsecretário mexicano para América do Norte, Jesús Seade.

Freeland disse que continuará em estreita comunicação com seus colegas durante os próximos dias, mas sugeriu que não há conversas planejadas para esta quinta-feira, quando os americanos celebram o Dia de Ação de Graças.

Na segunda-feira, 25, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que o Congresso americano está “ao alcance de um acordo USMCA substancialmente melhorado”.

O USMCA precisa ser aprovado pelos Congressos dos três países, e até agora apenas o Parlamento mexicano fez a ratificação. Nos EUA, os democratas da Câmara insistem em mudanças no acordo para garantir que padrões trabalhistas e ambientais sejam cumpridos. Fonte: Associated Press.