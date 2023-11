Autoridades do Hamas anunciam 50 mortes em ataque contra escola da ONU em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 10:12 Para compartilhar:

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que pelo menos 50 pessoas morreram neste sábado em um ataque israelense contra uma escola da Faixa de Gaza que abrigava deslocados que buscaram refúgio no centro de ensino.

O ataque aconteceu “ao amanhecer, na escola Al Fakhura”, afirmou à AFP um funcionário do ministério. As imagens que circulam nas redes sociais mostram corpos, alguns cobertos de sangue, outros de poeira, no chão do prédio, onde colchões haviam sido posicionados debaixo das mesas dos estudantes.

