Autoridades do Fed elevam projeções para juros e inflação

(Reuters) – Autoridades do banco central dos Estados Unidos aumentaram nesta quarta-feira suas projeções para a meta da taxa de juros no final deste ano e no próximo, e sinalizaram que esperam um menor alívio da inflação no curto prazo do que há três meses.

Novas previsões trimestrais de autoridades do Federal Reserve divulgadas nesta quarta-feira, juntamente com uma elevação de 0,75 ponto percentual nos custos dos empréstimos, mostraram que mediana da expectativa para a taxa básica de juros subiu para 3,4% até o final de 2022. Em março, essa taxa foi projetada em 1,9%.





A estimativa dos Fed funds para o final de 2023 é de 3,8%, acima da previsão de março de 2,8%, enquanto a taxa do final de 2024 é vista em 3,4%, contra 2,8% em março, o que reflete uma expectativa de que o banco central cortará os juros até essa data.

As autoridades subiram os juros de mais longo prazo de 2,4% para 2,5%.

A inflação –medida pela variação anual do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês)– deverá terminar o ano em 5,2%, acima da previsão de 4,3% em março. Em abril, o PCE subiu 6,3% ante o ano anterior, um pouco abaixo do recorde em 40 anos que atingiu em março.

Os formuladores de política monetária veem a taxa de desemprego em 3,7% no final deste ano, em comparação com 3,5% em suas previsões de março. A taxa de desemprego nos EUA foi de 3,6% em maio.

(Por Dan Burns)